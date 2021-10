'Hay que seguir luchando': el mensaje de Martha Sepúlveda por la eutanasia

La familia de Martha Sepúlveda, y ella, por supuesto, quedaron desconcertados luego de conocer la decisión de la IPS Incodol de cancelar el procedimiento de la eutanasia que se le iba a practicar a la mujer este domingo 11 de octubre a las 7 a. m.



Sin embargo, ella seguirá luchando para recuperar este derecho y así poder decidir cuándo morirá, según lo establecido por las leyes colombianas.



"Martha siente la incertidumbre, pero ha sido muy enfática en que hay que seguir luchando por volver a adquirir el derecho que tenía y que perdió por decisiones ilegítimas e ilegales de estas personas", le dijo a este medio Camila Jaramillo, su abogada.



Precisamente interpusieron una tutela ante un juez para que se le practique el procedimiento.



Sepúlveda, de 51años de edad, iba a ser la primera persona en el país con enfermedad terminal sin inminencia de muerte en acceder a la eutanasia.

Pero la IPS Incodol anunció en la tarde del sábado que se evidenció una evolución de la paciente. De hecho, en un acta se argumentó que "con los hechos de imágenes conocidas en medio masivo de comunicación, la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo tanto no cumple con el criterio de terminabilidad”.



Según la abogada, la decisión se tomó, "evidentemente" después de ver en Caracol Televisión un reportaje sobre Martha emitido el domingo 3 de octubre en la noche en el que ella se ve feliz.



Ella, aclara Jaramillo, "tenía todo el derecho" de salir en los medios a contar su experiencia y la decisión que había tomado como parte de la pedagogía a la sociedad sobre los derechos de las personas.

"No entendemos cómo unos profesionales que no han visto a Martha, que ni siquiera informaron que estaban haciendo un nuevo comité, que, de la manera más vulgar se reúnen un viernes y envían una comunicación a las 8 de la noche. Sin ninguna explicación deciden que el diagnóstico es otro (...). Lo que dijo el gerente de la IPS es que hubo una mejora en su diagnóstico y que Martha y Federico básicamente habían mentido en el diagnóstico inicial. Todo es una irresponsabilidad por parte de estas personas", cuestionó la abogada.



Y agregó: "Claramente la familia no entiende de dónde sacaron esas conclusiones. Obviamente los devuelve a un estado de incertidumbre de un proceso que ella tenía certeza que iba a ocurrir este domingo porque había un documento y una programación".

Jaramillo explicó, además, que Martha cumple con los requisitos para acceder a la eutanasia, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional que da vía libre a acceder a la eutanasia sin necesidad de tener inminencia de muerte.



Calificó como ilegal la medida de la IPS y que, además, vulnera los derechos de Martha.



"Lo que ocurrió es que hubo una visibilidad sobre el procedimiento y nosotros no tenemos claro qué ocurrió porque tampoco Incodol nos ha podido dar respuesta de por qué decidieron volver a evaluar el caso de Martha. Claramente no había necesidad de cancelarla y nosotros sí creemos que el juez de tutela va a resolver a favor de Martha y le va a permitir morir de manera digna a través de la eutanasia en la fecha y hora que ella decida", sentenció Jaramillo.