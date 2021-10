'Es una decisión irrespetuosa': Familia de Martha Sepúlveda

Familiares y abogados de Martha Sepúlveda, quien iba a ser la primera persona en recibir la eutanasia sin tener una enfermedad terminal, rechazaron la decisión de la IPS Incodol de cancelar el procedimiento a pocas horas de realizarse.



Esto, según ellos, lo hicieron con base en imágenes de televisión y una cita "inventada a último minuto", por lo que no se realizó el procedimiento que estaba programado para este domingo a las 7 a. m.



Federico Redondo Sepúlveda señaló que la segunda valoración que menciona la IPS en el comunicado de la cancelación, divulgado en la tarde del sábado, fue una cita que su madre no solicitó y que tuvo una conclusión diferente.



"¿De qué mejoría habla? Si en la cita a la que mi mamá se vio obligada a ir por exigencia de Incodol la conclusión de la especialista fue otra radicalmente distinta ¿El sustento de esto es una valoración que se le hizo a mi mamá por TV?", manifestó Redondo en cuenta de Twitter.



De igual forma, en entrevista con La W, el hijo de la mujer de 51 años aseguró que la decisión es "irrespetuosa, impresentable; hicieron todo a escondidas y no notificaron que se iba a reunir. La médica tratante no nos informó, y esto es contradictorio a los lineamientos propios de estos procedimientos".



Y cuestionó que la decisión se haya tomado cuando la noticia se hizo viral.



​En acta del Comité para Morir Dignamente de la IPS Incodol, la entidad reconoce que su valoración está basada en “concordancia con el concepto actualizado por neurología y con los hechos e imágenes conocidas en medio masivo de comunicación”.



Este último punto es el que ha despertado más polémica en las redes sociales, puesto que se refiere al reportaje realizado por Noticias Caracol, donde se ve a Martha sonriente y feliz de que le aprobaran el procedimiento.



Fue el señor Fredy Quintero el que afirmó que la segunda oportunidad era una posibilidad DEL PACIENTE.

De que criterios de valoración habla si lo único novedoso es una cita inventada a último minuto con la medico tratando que llegó a una conclusión distinta a la del comite? https://t.co/EHCQcxKAGO — Federico Redondo Sepulveda (@Fede0830) October 10, 2021

De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), grupo que asesora jurídicamente a Sepúlveda, la cancelación del procedimiento por parte de la Indicol fue ilegal e irregular.



Esto porque, según los abogados, Martha cumple con todos los requisitos establecidos en las normas colombianas para acceder a la eutanasia, los cuales son tres:



1. Tiene una enfermedad grave e incurable según su historia clínica.



2. Considera que los dolores y sufrimientos que padece son incompatibles con su idea de dignidad.



3. Ha manifestado el consentimiento libre, informado e inequívoco de manera reiterada.



​"Desde DescLAB, instamos a las autoridades correspondientes a que investiguen estos hechos irregulares en la IPS Incodol. Es urgente verificar los Comités de Muerte Digna que se realizan en esta IPS y si los profesionales que participan deben recibir algún tipo de sanción disciplinaria por su actuar violatorio de los derechos fundamentales de Martha Sepúlveda", se lee en un comunicado.



Por lo pronto, interpusieron una tutela para que los jueces conozcan su caso y le protejan su derecho a morir dignamente, que fue considerado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental.