Funcionarios de la Personería de Medellín fueron agredidos en marchas

El Personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, sentó su voz de rechazo por la agresión de la que fue objeto un integrante de su equipo de trabajo durante las marchas este lunes, en la capital antioqueña.

"Previo a que se iba a presentar una confrontación entre manifestantes y miembros de la Policía, nosotros llegamos e intercedemos, evitamos la confrontación y una vez ocurre esto llega un periodista y de manera aireada me solicita la identificación (...) Toda vez que yo no quise requisar a un reservista porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es velar por los derechos y ser neutrales", narró John David Becerra, funcionario de la Personería de Medellín agredido.



En internet circula un video en el que quedó registrada la agresión.

Exigimos respeto a la misión desarrollada por nuestros funcionarios en terreno. pic.twitter.com/TyiSJDo0nf — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) September 15, 2020

El funcionario fue empujado por algunas personas y le sustrajeron el carnet que lo acreditaba como miembro de esta institución.



"Es totalmente inaceptable que se agreda la misión de la Personería, que está en la marcha social exactamente garantizando el derecho de las personas que protestan (...), por lo cual no tiene ninguna explicación para que se agredan a nuestros funcionarios", subrayó el Personero.



Vivas Lloreda agregó que la explicación que dieron los involucrados fue que Becerra no mostró su acreditación. A su vez, dio a conocer que otros funcionarios también recibieron amenazas por "estar de sapos" en las manifestaciones, por lo que mostró su rechazo.



Este año se han presentado tres actos de agresión a funcionarios de la Personería de Medellín, uno de ellos este lunes, cuando cuatro funcionarios se encontraban en el sitio de las manifestaciones y a bordo de una motocicleta, sus ocupantes los amedrentaron.



Dos personas más que también trabajan para la Personería fueron amenazados por miembros de la Policía cuando se hicieron presentes en la estación de Policía del corregimiento de San Antonio de Prado.



