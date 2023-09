En Medellín, campesinos, indígenas, profesores, sindicalistas, funcionarios públicos y simpatizantes al Pacto Histórico salieron este este miércoles, 27 de septiembre, a la movilización convocada a nivel nacional para respaldar al Gobierno de Gustavo Petro y sus reformas sociales.



En la capital antioqueña, la convocatoria empezó en el Parque del Obrero, en el barrio Boston del centro de la ciudad, sobre las 8:30 de la mañana.



Los promotores de la marcha fueron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia, el sindicato de profesores Adida, la Agencia Nacional de Tierras y el sindicato de trabajadores de servicios públicos.



Voceros del Pacto Histórico en Medellín manifestaron que se tenía planeado otro evento en Bello, pero se decidió juntar a todas las fuerzas en una sola convocatoria en Medellín.

Avanzan las marchas en Medellín Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

El primer recorrido salió después de las 9:30 de la mañana desde parque Obrero con centrales obrares y simpatizantes, mientras que a las afueras del teatro Pablo Tobón Uribe se reunieron los campesinos de tres departamentos que fueron convocados por la Agencia Nacional de Tierras.



A este punto arribaron unas 360 personas de Chocó —entre ellos el Resguardo El Fiera y Resguardo Sabaleta del Carmen de Atrato—, 420 de Caldas (La Dorada, Viterbo, Anserma, Riosucio, Supía, Neira y Villamaría) y cerca de 3.000 de las nueve subregiones de Antioquia.



Tony Lozano, director Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, explicó que el carnaval de vida "es una apuesta del Gobierno Nacional por el apoyo a las reformas" y aseguró que la convocatoria a campesinos fue abierta.



A ellos, según dijo el funcionario, se les garantizó transporte y alimentación (almuerzo, refrigerio e hidratación) para la jornada de movilización. "La reforma agraria se hace con el pueblo, por eso la movilización social y campesina", agregó Lozano.

Sin embargo, la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia, la Corporación para la Investigación y el Desarrollo Rural de Antioquia y las Juntas de acción comunal de Anorí y Campamento denunciaron en un comunicado que la Agencia Nacional de Tierras incumplió con los compromisos pactados en las reuniones previas a la movilización para garantizar su participación.



Según se lee en el documento, los buses encargados del transporte no llegaron a las 3:30 de la mañana a la zona y los funcionarios de la entidad no les dieron ninguna respuesta al respecto, por lo cual no pudieron participar.

Aunque se tenía previsto el encuentro entre campesinos, sindicalistas y profesores en la Placita de Flores, los grupos de manifestantes se encontraron en la avenida La Playa sobre las 11 de la mañana. Desde allí continuaron hacia la avenida Oriental.



La consigna, en general, de los diferentes grupos que participaron de la jornada fue el apoyo a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, la laboral, agraria y educación.



La marcha transcurrió con normalidad hasta el sector de la Alpujarra, donde los organizadores del evento dispusieron de un gran tarima con pantalla grande en el parque de las Luces para que los asistentes pudieran presenciar en directo el discurso del presidente Gustavo Petro.



En este mismo lugar, la Agencia Nacional de Tierras realizó la entrega de 21 títulos que corresponde a 290 hectáreas como parte integral de la reforma rural a 18 mujeres y 3 hombres antioqueños.



Sobre las 12:30 de la tarde la movilidad en la calle San Juan volvió a la normalidad.

REDACCIÓN MEDELLÍN

EL TIEMPO

