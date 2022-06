La alegría de los niños del barrio Santa Cruz de Medellín es lo que más extraña doña Eunice Pérez, presidenta de la junta de acción comunal a quien, junto a sus vecinos, la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos.



Fue en esta barriada, de gente humilde y trabajadora, donde hace ya un año empezó a salir a la luz pública lo que había sucedido en el centro infantil Pequeños Exploradores, operado por el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.



En ese lugar, donde hoy funciona un consultorio odontológico, Ismael Darío Lopera Tangarife, apodado Manolo, habría aprovechado su rol como auxiliar de nutrición para agredir sexualmente a por lo menos 43 menores de edad, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Yo hoy en día extraño la alegría de los niños, ¿por qué?, porque esos niños eran por esta cuadra jugando y ya; ahora, no dejan salir un niño. Los niños no salen; si salen, la mamá es ahí pendiente de que juegue una o dos horitas y vuelva y éntrelo. Ya, en realidad, se acabó la alegría de los niños por aquí”, cuenta doña Eunice.



Esta líder comunal tiene muy fresco en su memoria el momento en que se enteró de los dos primeros casos que dieron pie para que las autoridades iniciaran con la investigación. Uno de ellos fue un menor que llevaron a un centro asistencial por una infección urinaria.

Los padres de familia aún están esperando justicia para sus hijos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

“Yo he hablado con padres que me dicen que los niños están hiperactivos, son groseros en la casa. Todos hablan cosas muy iguales, que los niños están hiperactivos, a veces no quieren comer, son con miedo. Ya ven una persona por ahí y les da miedo”, agrega.



La madre de una de las menores, en diálogo con EL TIEMPO, contó que estos meses han sido muy difíciles para ellos. Por un lado, el proceso judicial contra alias Manolo no avanza, pues su abogado logró que la audiencia preparatoria en su contra fuera aplazada en tres oportunidades y, por el otro, desde Buen Comienzo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no han recibido el apoyo que esperaban.

"Todos hablan cosas muy iguales, que los niños están hiperactivos, a veces no quieren comer, son con miedo. Ya ven una persona por ahí y les da miedo"

Esta mujer, quien dice haberle cambiado la vida por completo tras lo sucedido con su hija, cuenta que desde el programa de la Alcaldía lo único que reciben es un “mercadito, unas cositas”.



“No nos han dado terapias psicológicas, nunca llaman a ver cómo están los niños, nunca nos han acompañado”, relató.



Desde el pasado mes de enero su pequeña hija dejó de recibir la terapia sicológica que tuvo por seis meses con el ICBF y ha empezado a presentar un retroceso.

Cuenta que la menor está recordando y contando muchas de las cosas que vivió dentro del jardín infantil.



“Mi niña está en retroceso, mi niña está recordando todo lo que le pasó allá, está contando cosas que no me había contado antes; incluso, llegó a decirme que una vez ella no se quería dejar tocar de él, que fue y le contó a la profesora y la profesora le dijo que no dijera eso. Ya no duerme sola otra vez, mantiene asustada, todo le da miedo. Imagínese que ella escribía el nombre normal y ahora lo está escribiendo al revés”, dijo la madre, y agregó que desde el ICBF no le dan más terapias porque el restablecimiento de derechos se cerró.



Por los relatos que escucha, la mujer ha empezado a atar cabos sobre lo que sucedía antes de que se conocieran las denuncias en contra de alias Manolo.



Rememora cuando su hija le decía que le dolían sus partes íntimas “y uno como mamá, tan ignorante, le decía que era por no secarse bien”. También cuando se empezó a orinar en la ropa y en la cama sabiendo que ya no lo hacía.

‘Empiecen a esculcar’

Es por esto que les hace un llamado a los padres de familia para estar atentos a cualquier señal. “Ante la más mínima alerta, con que un niño le salga que tiene un amigo secreto, un amigo imaginario, empiecen a esculcar. Mi niña me decía eso: un amigo secreto en la guardería”, dice.



Desde Buen Comienzo, programa de la Secretaría de Educación de Medellín, Hugo Díaz Marín, director de la unidad administrativa especial, informó que efectivamente, mes a mes, las familias reciben un paquete alimentario y solo dos niños están siendo atendidos por la entidad por decisión de los padres.



“Uno, directamente en el jardín o centro infantil Dejando Huellas, que queda contiguo donde quedaba el anterior; y el otro, en acompañamiento psicopedagógico desde los profesionales que pusimos en disposición de las familias. Las demás familias, unas no aceptaron la oferta y, otros niños, por cumplir cinco años, pasaron a la escuela”, dijo la directiva.

Ante la más mínima alerta, con que un niño le salga que tiene un amigo secreto, un amigo imaginario, empiecen a esculcar. Mi niña me decía eso: un amigo secreto en la guardería

Agregó que después de un comité municipal para el seguimiento de los casos se estableció que el restablecimiento de los derechos y el acompañamiento psicosocial quedaba a cargo del ICBF.



En un pronunciamiento emitido desde el Instituto el pasado 15 de junio, en donde informaron que la cifra de víctimas de presunta violencia sexual en el jardín Pequeños Exploradores había aumentado, aseguraron que todos han recibido atención terapéutica especializada y sus familias acompañamiento psicosocial. Además, tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor.



“Teniendo en cuenta la particularidad de los casos, los avances y acciones tendientes a garantizar el efectivo restablecimiento de derechos de los niños y niñas, la autoridad administrativa determina el momento en que los procesos pueden ser cerrados, siempre y cuando se dé cumplimiento a los objetivos propuestos en cada caso y se garanticen los entornos protectores”, manifestaron en la misiva.

¿En qué va el caso de alias Manolo?

Después de haberse entregado de manera voluntaria el 8 de julio de 2021 en la estación de Policía de Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia, Ismael Darío Lopera Tangarife fue presentado ante un juez de control de garantías quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Lopera se entregó a las autoridades a comienzos de julio del 2021. Actualmente está detenido en la cárcel de Valledupar. Foto: Policía

En agosto del mismo año su defensa solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento. Esta le fue negada porque “la Judicatura desestimó los argumentos de la defensa y destacó el trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, que puso en evidencia la presunta participación del procesado en los hechos investigados y la peligrosidad que representa para la integridad de las víctimas”.



El pasado 15 de junio y después de tres aplazamientos, todos por solicitud del abogado de alias Manolo, se logró iniciar con la audiencia preparatoria que se reanudará el 11 de agosto. Para el viernes estaba programada una audiencia para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento, pero no se pudo realizar porque el presunto abusador no se conectó desde la cárcel de Valledupar, donde se encuentra privado de la libertad.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Corresponsal EL TIEMPO Medellín