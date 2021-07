Hay amenaza de actos de violencia este 20 de julio en Medellín

Este martes de 20 julio habría actos de violencia y vandalismo en Medellín impulsados por el ELN. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.



“Tenemos una amenaza cierta de inteligencia del frente urbano nacional del ELN que tendría intereses de actuar el día de mañana y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que esté atenta para que nos dé información porque estos grupos criminales podrían actuar, ya sea dejando artefactos explosivos, haciendo voladura de torres o haciendo colocación de símbolos o banderas en el territorio”, detalló el mandatario local.



En la ciudad ya se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular la información en tiempo real que evite actos de violencia durante las manifestaciones y marchas ciudadanas convocadas para este día, debido a que habría infiltraciones del ELN.



“Se dispuso a todos los grupos activos de forma permanente, a los bomberos, a la Secretaría de Salud con sus entidades, EPS y hospitales, al Dagrd y a todos los actores que vamos a estar pendientes para que todo salga bien y no haya ningún problema”, agregó Quintero.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dispondrá de 2.268 efectivos para garantizar la seguridad en esta jornada.



Hasta ahora, no se han anunciado restricciones a la movilidad ni cierres en la ciudad.



En el resto de los municipios de Antioquia, por fuera del Valle de Aburrá, también habrá un dispositivo de seguridad. Daniel Mazo Cardona, comandante del departamento de Policía Antioquia, explicó que: “ya se tiene dispuesto con todos los organismos de control, con nuestra Fiscalía, estamos ya listos. Tenemos de parte de la Policía Nacional 2 mil hombres que van acompañar, en los diferentes municipios, las diferentes manifestaciones. Esperamos e invitamos a que todas sean pacíficas”.



También se hará marcha de apoyo a las instituciones. Foto: David Calle/EL TIEMPO

Así serán las manifestaciones ciudadanas

Tanto en Medellín como en otros municipios antioqueños se están convocando a varias manifestaciones para este martes.



En la capital antioqueña habrá dos concentraciones de diferentes corrientes. La primera será desde las 10 a.m. en Parques del Río, en donde habrá programación cultural y artística durante toda la mañana y la tarde con música, teatro y circo.



Allí el comité del paro departamental le explicará a los asistentes el pliego de emergencia que será presentado ante el Congreso y queconcentra temas como la renta básica y la matrícula cero, entre otras.



“Siempre han sido unas manifestaciones pacíficas y nosotros no permitimos que nos infiltren esas movilizaciones. Le pedimos garantías a la alcaldía para que brinde las protecciones”, expresó Jaime Montoya, presidente de la CUT Antioquia.



La segunda será también a las 10 a.m. y arrancará en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Se ha denominado como el ‘Desfile pacífico’.



“Queremos que este día sea de fiesta y tranquilidad, con camisetas blancas para demostrar el amor que tenemos por Medellín”, explicó Carolina Segura Camacho, miembro del comité organizar de esta manifestación la cual pasará por la avenida La Playa, tomará la avenida Oriental y terminará frente del comando central de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



De otro lado, en municipios como El Carmen de Viboral, La Ceja, Remedios y Jericó se tienen programadas concentraciones; mientras que en Cáceres, Tarazá, El Bagre y Nechí habrá manifestaciones.



El llamado de las autoridades es a marchar de manera pacífica y mantener el autocuidado para evitar casos de covid-19.



MEDELLÍN

