24 días. Ese fue el tiempo que tardó Bibi Kazemi en encontrar a su hijo, Aref Pourmirzaie, en la calles de Medellín. El turista sueco de 26 años había desaparecido el pasado 15 de abril, sin dejar rastro ni señales de su paradero, en medio de un viaje de tres semanas por Suramérica.



La única pista con la que contaba la familia —que voló desde Suecia para encabezar la búsqueda— era que el pasaporte del joven había sido entregado por un habitante de calle a los empleados de un hostal en el barrio Patio Bonito de El Poblado.

Tras su llegada al país, Kazemi y otros allegados emprendieron extensos recorridos por la capital de Antioquia para tratar de encontrar, al menos, una señal que permitiera aclarar qué había pasado con Pourmirzaie.



Cuando las posibilidades de encontrarlo sano y salvo eran cada vez menores, se confirmó la noticia que la familia había estado esperando por más de tres semanas. El joven fue visto por un investigador de la Fiscalía en una calle de Medellín.

Aref Pourmirzaie estaba desaparecido en Medellín desde el pasado 15 de abril. Foto: Cortesía familia

Así encontraron al joven sueco

"Nos envió una foto de una persona que estaba deambulando por El Poblado. Lo identificamos inmediatamente y fuimos a encontrarlo. Era mi hijo", relató Kazemi en diálogo con EL TIEMPO.



"Yo tuve una crisis nerviosa cuando lo vi, por la forma en que lo encontré. Empecé a sacudirlo. Me dio mucho dolor verlo. Él también entró en shock, porque no me reconocía. Fue un momento complicado, pero lo importante es que está con vida", dijo la mujer que acompaña a su hijo mientras se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.



Kazemi aseguró que la familia aún se encuentra en shock por lo sucedido y aunque la salud física de Pourmirzaie es buena, el joven no recuerda a su familia ni a personas cercas. "Está recibiendo ayuda y esperan que se recupere en los próximos días".



Las autoridades locales, en cabeza del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional buscaron al sueco, literalmente, por todo Medellín. En el centro, en barrio Antioquia y en El poblado se hicieron recorridos para dar con su paradero. Y a través de las cámaras de seguridad rastrearon los sitios que visitó antes de desaparecer.

Aref Pourmirzaie y su madre en el Hospital. Foto: Cortesía familia de Aref Pourmirzaie

¿Qué fue lo que le pasó?

Si bien los investigadores no han revelado mayores detalles del caso, la madre del joven contó algunos pormenores que él mismo ha podido revelar en medio de su condición, porque, de momento, solo habla español.



"Poco a poco a ido contando, con el poco español que tiene, que él estaba caminando y alguien lo invitó a algo. A él le dio sueño, se durmió y cuando despertó no tenía ninguna de sus pertenencias. No tenía el morral, el pasaporte, el celular, el reloj. Ya no recuerda más", explicó la madre.



La familia también pudo conocer, por información entregada de entidades bancarias en Suecia, que al joven le trataron de robar en sus cuentas bancarias. Incluso, hubo un intento fallido de realizar una comprar en internet por 18 millones de pesos.



El joven deambuló por las calles de Medellín durante el tiempo que estuvo perdido, se sabe que caminó mucho y se alimentó con frutas que le regalaba la gente.

"Nunca perdí la esperanza ni pensé que no fuera a encontrar a mi hijo. Siempre fue el pensamiento que tuve, que lo iba a encontrar", expresó Kazemi.



Y agregó: "Agradezco a todas las personas que ayudaron a que esto fuera realidad. Las autoridades, la prensa, las personas que lo vieron y dijeron por dónde estaba".



Ahora, con Pourmirzaie sano y salvo, el plan de la familia sueca es regresar a casa lo más pronto posible, en cuanto el médico le dé la alta al joven, que aún sigue en recuperación.



