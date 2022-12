Juan Luis Londoño Arias, conocido popularmente como Maluma, viajó a México para conocer el equipo detrás de un marca de mezcal cristalino que nació en 2016. Tras recorrer en varias oportunidades los campos de agave en Oxaca, tuvo la certeza de querer invertir en ese proyecto.



Hoy es socio del proyecto y presenta 'Contraluz' al mercado colombiano. Se trata de un destilado mexicano que se elabora con mosto de agave —al igual que el tequila— y que está dirigido a una generación de consumidores de productos ultra premium.

“Soy un gran aficionado y fanático del mezcal, así como, de los tequilas cristalinos; cuando escuché que existía una fusión entre estos dos perfiles dando como resultado un mezcal cristalino, sabía que en cuanto lo probara me iba a enamorar por completo”, relató el artista paisa, de 28 años, que presenta su producto en la noche de este 22 de diciembre, en un restaurante del Oriente antioqueño.



Una de las principales razones para convertirse en socio de Casa Lumbre, empresa creadora de Contraluz, fue por que "en todo lo que hago, me gusta compartir mis descubrimientos con el mundo entero y la gente que me rodea". Y agregó que: "estoy muy emocionado de presentar Contraluz en Colombia”.

Para llegar hasta las copas de los consumidores colombianos, este mezcal de agave espadín primero debe pasar por un proceso de cocción, molienda, fermentación y doble destilación para, después, reposar el líquido durante 6 meses en barricas de roble americano.



Luego, se filtra en carbón activado que da como resultado el equilibrio perfecto entre las notas a vainilla, cedro, miel y fruta seca adquiridas durante su reposo, y las notas a agave cocido obtenidas durante la cocción.



Su 'pueblo natal' es Tlacolula de Matamoros en el estado de Oxaca, cuna del mezcal, donde se elabora en un proceso 100 por ciento artesanal y realizado por productores locales.



“Sentimos una conexión inmediata con Juan Luis, un artista que comparte nuestros valores e ideales. Estamos realmente emocionados de que esta asociación nos brinde la oportunidad de forjar nuestra pasión y participación en la industria de vinos y licores a largo plazo” expresó Moisés Guindi, CEO de Casa Lumbre.



Se espera que con la alianza comercial con Maluma se lleve el mezcal a nuevos consumidores alrededor del mundo. En Colombia, el producto será distribuido por Novili Nobles, vinos y licores y estará a la venta el primer semestre de 2023.



MEDELLÍN

