Maluma inaugura la primera sede de su fundación ‘El arte de los sueños’, en Medellín. La iniciativa, que ya se viene trabajando hace cinco años, intenta fomentar el desarrollo artístico y cultural de comunidades que se encuentren en condición de vulnerabilidad, en la cual niños, niñas y adolescentes puedan fomentar una vida sustentable por medio de la música y el baile.

Desde 2016 se ha venido trabajando con la comunidad de Bello, La Estrella, El Retiro, San Pedro y Sopetrán, donde más de 130 alumnos se han instruido en procesos artísticos.



El producto de ese trabajo ha permitido que este miércoles 8 de diciembre, la fundación ‘El Arte de los Sueños’ pueda abrir su primera sede principal en el barrio Perpetuo Socorro, hoy llamado Distrito Creativo de Medellín.



Al evento de apertura asistió Maluma, sus papás y su hermana Manuela Londoño, quien funge como la presidenta de la fundación.



Maluma y su familia en inauguración de la nueva sede de la Fundación 'El Arte de los Sueños'. Foto: EFE

La inauguración

El espacio está constituido por una edificación de 300 metros cuadrados equipada con dos estudios de grabación, un consultorio de atención psicosocial y tres aulas de clase insonorizadas para canto, baile y percusión.



“Que sea la primera de muchas, el cielo es el límite”, expresó el cantante en el evento de inauguración a ‘EFE’.



Antes de que cayera el telón y de que el logo de El Arte de los Sueños fuera exhibido por primera vez en esa calle, lanzaron el videoclip de "Sigue El Sueño", la primera canción escrita por esos "soñadores" con la guía de Maluma como productor y arreglista.



Y para dar aún más relevancia a esos artistas del futuro, que se están formando con el cantante como inspiración, la joven bailarina Alexandra Ramírez recibió el premio al "Soñador del Año" y un estímulo económico para que continúe su formación.



¡Sigue el Sueño! Una canción de soñadores para el mundo ¡Sigue el Sueño! Una canción de soñadores para el mundo Canción realizada por alumnos de la Fundación 'El Arte de los Sueños.' Foto: EFE

Luego de un ritual encendiendo velas y de cortar la cinta en la entrada, Maluma lideró un recorrido por la sede, que ya estaba siendo utilizada por los alumnos de la fundación, por lo que compartió algunos espacios y actividades con la comunidad.

Maluma en la inauguración de la nueva sede de su fundación, en Medellín Foto: EFE

En este hogar del arte adecuaron un consultorio de atención psicosocial para apoyar desde otros sectores a los adolescentes que llegan desde zonas vulnerables, en las que conviven con violencia intrafamiliar, delincuencia y drogadicción.



"Me siento muy feliz de estar acá, de poder entrar y ver ese logo de ser soñador, de saber que hay tantos niños que vienen a diario y que quieren cambiar su vida. Yo creo que ese es mi legado, poder apoyar a la gente de mi ciudad y a la gente que me ha hecho lo que soy como artista", declaró el cantante a periodistas.



El cantante resaltó también el ecosistema al que se unió su fundación, con una sede en un lugar estratégico y coherente con la esencia.



"No había un lugar más especial para hacer esto que el Distrito Creativo. Se siente la energía", afirmó el artista urbano, quien el 30 de abril de 2022 dará el "mejor concierto de su carrera".



La fundación El Arte de los Sueños trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante expresiones artísticas como composición, instrumentación, canto, producción, danza, pintura, entre otras.



Manuela Londoño, dijo a ‘EFE’ que trabajó en este proyecto por tres años y consideró que les permitirá expandirse "mucho más porque vamos a tener mayor capacidad".



"Esperamos para el próximo año abrir convocatorias, que esto siga creciendo y que sean muchas más las vidas que podamos transformar", afirmó Londoño, hermana del intérprete de "Hawái" y "Felices los cuatro".

*Con información de EFE