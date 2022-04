Este sábado 30 de abril, el reguetonero colombiano Maluma se presentará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. En el evento participarían otros artistas como Madonna, Karol G, Blessd, Feid, entre otros. Se trata de un evento que promete ser histórico en la industria musical de la ciudad y que conmemora los diez años de carrera del artista paisa.



(Lea: Madonna y Maluma en Medellín: ¿cómo será el concierto?)

Si usted va a asistir a 'Medallo en el mapa', como se llama el concierto, tenga en cuenta estas recomendaciones entregadas por la organización:

• La apertura de puertas es a las 4:00 p. m. El espectáculo comenzará hacia las 10:00 p. m.

• Habrá un anillo de seguridad a las afueras del estadio.

​• No se pueden ingresar ni alimentos ni bebidas.

• Está prohibido el ingreso de cámaras profesionales de grabación, a excepción del personal autorizado.

• Debe ingresar con tapabocas y presentar su documento de identidad y el carné de vacunación físico o digital donde se vea que tiene el esquema completo (dos dosis, mínimo).

​• El ingreso de menores de edad está permitido únicamente en las zonas especiales.

• No se permiten correas con hebillas contundentes.

• No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez.

• No se permite el ingreso de mujeres embarazadas con más de cinco meses de gestación.

Para ingresar al estadio, ubique la puerta según el lugar en el que estará ubicado.



Palcos:

• Palcos Papi Juancho: zona occidental mixta.

• Palcos Hawai sur y 11:11 sur: puerta olímpica sur.

• Palcos Felices los 4 y personas con movilidad reducida: puertas 7 y 8 de zona oriental.

• Palcos Hawai norte y 11:11 norte: puerta olímpica norte.

• Invitados: puertas 1 y 2 de zona oriental.



Graderías:

​• Gradería occidental: puertas 1 a la 15 de zona occidental.

• Gradería sur: puertas 1 a la 12 de zona sur.

• Gradería oriental: puertas 3 a 6 y 9 a 20 de zona oriental.

• Gradería norte: puertas 1 a 12 de zona norte.



(Además: Madonna ya está en Medellín para presentarse con Maluma en concierto)

Facebook Twitter Linkedin

Mapa Atanasio Girardot para ingreso a concierto de Maluma Foto: Cortesía

Recuerde estar atento a las indicaciones del personal de seguridad durante el evento. Habrá puntos de desinfección. Es recomendable que ubique puntos de encuentro con sus acompañantes. No descuide sus objetos personales.

EL TIEMPO