Mala calidad del aire no da respiro. Sigue el pico y placa ambiental

Después de que 17 de las 18 estaciones que miden el Índice de Calidad del Aire (ICA) reportaran naranja, en el que sería el penúltimo día del pico y placa ambiental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), que agrupa a los 10 municipios, anunció que dicha medida se extenderá hasta el martes 10 de marzo.

De acuerdo con los voceros de la autoridad ambiental, en la noche del jueves 5 de marzo se registraron aumentos significativos de contaminantes, cuando "la red de calidad del aire indicó que el aumento correspondió a factores externos producto de incendios en el oriente del país, que por los vientos, han afectado el valle de Aburrá".

Gustavo Gaviria, subdirector Ambiental del AMVA, indicó que estas fuentes externas no dependen de las medidas que está tomando el Área Metropolitana, sin embargo, aclaró que estas medidas preventivas están dando resultado en la medida de que el objetivo principal es no tener estaciones en rojo.



Sin embargo, de nuevo hizo el llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía para no trasladar los picos de emisión, al sacar los carros antes del pico y placa, pues se vienen dos semanas que serán aún más críticas.



"Del comportamiento que tengamos dependerá que no tengamos que declarar el otro nivel, que sería de emergencia, que sería catastrófico, pues es un nivel en el que prácticamente tendríamos que guardarnos en las casas", explicó el subdirector del Área Metropolitana.

Por su parte Jhairon Steven Pérez, analista del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), indicó que dicho estado de Emergencia (extremadamente dañino) se activa cuando las estaciones registran más de 150 microgramos por métrico cúbico. En ese caso, el pico y placa sería para todos los dígitos de 5 de la mañana a 10 de la noche. "Cuando estamos en esa situación estamos sometidos a un grave problema, no solo de contaminación, sino también de salud pública", aseguró Pérez.



La situación actual, con las estaciones en naranja, significa que es dañina para grupos sensibles y es cuando las estaciones registran de 38 a 55 microgramos por metro cúbico.



Les sigue el nivel dañino, que es lo que se trata de evitar, que es cuando dichas redes de monitores registran de 56 a 150 microgramos por metro cúbico.

