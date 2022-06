La congestión vehícular en Medellín no es solo por el incremento del parque automotor, las obras en la ciudad y la falta de vías.



De acuerdo con entidades como Camacol Antioquia y la secretaría de Movilidad, el mal parqueo es otro de los factores que aportan al tráfico, generando el 40% de las congestiones en las vías.

Cifras de dicha Secretaría indican que en lo que va del 2022 se han impuesto 10.248 comparendos y se han inmovilizado 5.537 vehículos por esta infracción.



"Las comunas 11(Laureles-Estadio), 14 (El Poblado) y 10 (La Candelaria) son las que presentan más casos de parqueo indebido, el cual acarrea no solo la inmovilización del vehículo sino una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, de acuerdo con el despacho.



“En 2021 impusimos más de 21.000 comparendos e inmovilizamos 11.112 vehículos por mal parqueo en las 16 comunas y los cinco corregimientos de nuestra ciudad. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que haga uso debido de la vía estacionando en sitios autorizados. Adicionalmente, queremos seguir promoviendo la denuncia ciudadana de este tipo de casos para que juntos podamos erradicar la problemática”, expresó el subcomandante de Tránsito de Medellín, Jhon Jairo Vélez.



Agregó el funcionario que desde su dependencia, y con la operación de Terminales Medellín, se han habilitado 23 sectores en las comunas Aranjuez, La Candelaria, Laureles-Estadio y El Poblado con Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), que a la fecha tienen 2.905 celdas en servicio para carros y motos.



De igual forma, aseveró que en estos espacios, que buscan mejorar la movilidad y el buen parqueo, "se cuenta con la sensibilización del equipo de transformación cultural y el acompañamiento escalonado de agentes de tránsito para que la ciudadanía haga un uso adecuado y seguro de las vías de la ciudad".



