En la década del 2000, cuando las calles de Medellín permanecían atestadas de niños jugaban fútbol con el balón que alguno sacaba a cambio de “mandar el juego”, en la Plaza Minorista José María Villa, un pequeño llamado Maicol Pérez López comenzaba a imaginar su futuro en el lugar, mientras pasaba horas pateando papas que convertía en pelotas y transformando los largos pasillos en su cancha.



Para entonces era un niño de tan solo 8 años que se había mudado del barrio Córdoba, en el Noroccidente de la ciudad, para establecerse en el Chagualo, corazón Medellín, porque su abuelo y papá tenían un local en la plaza donde vendían panela a los dueños tiendas y minimercados de las barriadas.



Su labor en el establecimiento comercial, cuando no estaba estudiando, era organizar las panelas como su abuelo le había enseñado para que no se cayeran y se vieran organizadas para quienes llegaban a comprar.



“De resto era jugar. El patio de mi casa era la plaza, aquí fue donde empecé. Mis balones eran las papas, chutaba los fríjoles”, dice Pérez quien hoy en el sector 17 de la plaza más importante de Medellín, en medio de verduras, frutas, granos y restaurantes, tiene su consultorio odontológico para servirle a la gente que lo vio crecer.



Odontólogo y especialista en endodoncia de la Universidad CES, recuerda que para llegar hasta donde está, nunca fue ajeno a las necesidades de salud oral que tenían los trabajadores del lugar con relación a traumas en sus dentaduras, desaseo y falta de tiempo para llegar hasta un consultorio.

Maicol Pérez López trabaja con otros especialistas Foto: Jaiver Nieto

Muchos de ellos comienzan su jornada a eso de las 4 de la madrugada, hora en que llegan los camiones cargados de alimentos, y se van para sus casas cuando el sol ya desaparece del firmamento.



“Veía muchos traumas, porque se aporreaban con lo que tiraban, con bultos, cajas, entonces claro, pasaban muchos accidentes y la gente por no ir se quedaba así, entonces perdían sus dientes, se fracturaban, les dolía y se quedaban ahí por seguir trabajando”, comenta Pérez.



Fueron estas vivencias las que lo animaron a decidir en su adolescencia, cuando ya estudiaba el bachillerato en el Salazar y Herrera, ser odontólogo. Para esa época su papá había tomado las riendas del negocio familiar y lo había transformado en un puesto de abarrotes.



En el lugar ayudaba los fines de semana y festivos a sacar los mercados de los clientes hasta el acopio de los taxis, por lo que en algunos le daban propina. Por su parte, su progenitor, le daba unos pesos que llevaba al colegio para sus descansos.

Derechito para la ‘U’



Con apenas 17 años, este adolescente criado en la Plaza Minorista, que había empezado con su abuelo organizando panela y en los últimos años sacaba los mercados de los clientes, por su buen puntaje en las pruebas Icfes se ganó una beca universitaria con Empresas Varias de Medellín (Emvarias) donde labora su mamá para estudiar su carrera profesional y cumplir su sueño.



“En semana estudiaba en la Universidad y los fines de semana, que me quedaba libre, venía y trabajaba para ayudar a mi madre a comprar las cosas que me pedían en la Universidad y con la beca fue que empecé a estudiar en la Universidad CES. Gracias a la beca, a mi madre y a lo que trabajaba acá en la plaza”, agregó el joven especialista.



Terminado el pregrado se fue a trabajar en las urgencias de la Clínica Las Vegas como odontólogo general. Logró ahorrar un dinero y se animó a hablarle sobre su sueño a su papá.

Cuando tenía 8 años empezó a ir a la Plaza Minorista Foto: Jaiver Nieto

“Listo, vamos para adelante, yo te colaboro”, fue lo que le escuchó decir y juntos empezaron a tocar puertas en la Administración de la plaza y Secretaría de Salud, dependencia que después de mucho tiempo le dio permiso de montar el negocio, pero con la condición de renovar toda la estructura existente en el espacio que había elegido.



De todos los estratos



Con las especialidades de endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, ortodoncia, odontopediatría y cx maxilofacial, el consultorio de Pérez ha comenzado a ser reconocido en la ciudad, incluso entre quienes vienen en los estratos sociales más altos de la capital de Antioquia.

Entre sus pacientes, asegura, hay por lo menos un grupo de 15 personas que han llegado desde El Poblado, una de las zonas más exclusivas, para ser atendidos por él y el equipo de especialistas que lo acompañan.



Uno de ellos es un hombre que estaba recibiendo atención en la torre médica del exclusivo sector y que requería con urgencia la atención de un endodoncista. Llegó a la plaza con mucho temor y “hoy en día yo le atiendo al hijo y a la esposa. Viene cada mes a traer a su hijo con la ortodoncia y merca acá, porque antes mercaba en el Euro donde por 200 mil pesos se llevaba una bolsa y hoy merca dos bultos gigantes y le queda”, cuenta el odontólogo.

El fuerte de los pacientes del consultorio, por su ubicación, son los empleados de la Plaza Minorista. Ellos son más del 60% de los que hoy son atendidos por el odontólogo que, con su primer sueño cumplido, ya tiene en mente el tener otros espacios iguales en otros sectores de la ciudad.



