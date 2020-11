El drama de madre venezolana que busca a su hijo raptado en Antioquia

Carla Betania García Díaz, una madre venezolana que vive en Colombia, alertó sobre la situación de su hijo menor de edad, quien está siendo retenido u ocultado ilegalmente por un hombre a quien identificó como William Caprio, también de ese país vecino.

García Díaz relató que conoció en el municipio de Bello al joven venezolano William Caprio, quien se ganó su confianza y cuidaba del niño mientras ella trabajaba, pero cuando pretendió que se lo regresará, él se mudó de Bello al municipio de Rionegro y no ha podido localizarlo.



Según la alerta de la Personería de Medellín sobre este caso, la mujer de origen venezolano lleva cinco meses en esta situación y ha buscado apoyo de la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, sin recibir respuesta positiva.



"Él me brindó una ayuda y yo confié en él. Al principio se portó muy bien, pero en mayo cuando fui por mi hijo para traérmelo para acá, me dijeron que se había mudado. Me dio una dirección de donde está viviendo en Rionegro, pero he ido con mi pareja muchas veces y no damos con su paradero", relató la mujer a EL TIEMPO.



De acuerdo con la madre, conoció al hombre en octubre de 2019 y nunca tuvo quejas de él.



Además, agregó que Caprio le indicó que ya no se encontraba en el país, versión que ella descarta porque este no cuenta con los documentos del menor de edad, además de que "las fotos que ha subido a redes sociales son con los muebles y todas las cosas que tenía en Niquía".

Imagen del niño desaparecido (la madre autoriza la divulgación y publicación de la foto). Foto: Archivo particular

"Por las fotos que él me manda de mi hijo, lo tiene muy bien. Siempre ha estado pendiente del niño, pero en realidad ya yo quiero tener a mi hijo, no puede seguir detrás de él. Me dice que en un mensaje me anunció que se mudaba, pero eso es pura mentira", manifestó la madre.



Ante esto, la Personería de Medellín solicitó con carácter urgente a la Policía Antioquia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, activar las rutas especiales de búsqueda, atención y protección integral de niño venezolano separado de su madre.



William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín, manifestó que ya solicitó a la Fiscalía actuar frente a la situación y ayudar a judicializar al hombre.



A su vez, remarcó sobre las dificultades que tienen los migrantes venezolanos en la ciudad y el país.



"Lo primero es hacer un llamado a las entidades estatales, a las Secretaría de Educación y de salud sobre la necesidad y la obligación que nos asiste de garantizarle a estas personas el derecho a la educación y el acceso a salud, pero también un llamado a la ciudadanía al trato tolerante con nuestros hermanos venezolanos", manifestó Vivas Lloreda.



