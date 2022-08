Junto a un cartel que decía: “Va para todos los inventores de la Paz y del 7 y sus alrededores. Solo una muestra de lo que les espera a todos los piratas. Presente AGC”, fue encontrado dentro de un costal el cuerpo desmembrado de un hombre en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.



El hallazgo ocurrió entre los barrios El Hueso y La Piedra del Diablo, hasta donde llegaron peritos judiciales para realizar la inspección técnica al cadáver.

La víctima, de quien hasta el momento no ha trascendido su identidad, fue grabada minutos antes por dos hombres que lo golpeaban mientras lo obligaban a entregar información sobre habitantes del municipio.



“Los cabezones, los cabezones (…) Darío, los cabezones, Camila Martínez Atehortúa”, se le escuchó decir en la grabación.



Casi a la par de este macabro hallazgo fue reportado el asesinato de Emanuel Lugo, ultimado con arma de fuego en el municipio de Remedios, a 30 minutos de Segovia. También fue grabado por sus verdugos.

Este fue el cartel que le dejaron al joven en Segovia, Antioquia Foto: Cortesía

“Mi viejo, vea, yo me encargo de entregarle a todos los del contrabando que usted dice, a todos, a todos los que trabajan con el ‘Flaco’ (…) Así que yo les confirmo lo que ustedes quieran. Lo que necesiten, lo confirmo”, dijo Lugo mientras permanecía de pie y con las manos atadas.



A través de redes sociales, presuntos integrantes de la organización criminal responsable de estos asesinatos, advierten que muertes como estas se seguirán presentando y señalan como objetivo militar a los vendedores de estupefacientes.



Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien no habló puntualmente de estos casos, manifestó que la alteración al orden público en esta subregión antioqueña viene en aumento y no ha tenido la atención esperada por parte de la Fuerza Pública.



Este será uno de los principales temas a tratar con el nuevo ministro de Defensa y la cúpula militar entrante.



MEDELLÍN

