Luis Pérez pidió que cesaran acciones judiciales contra Alonso Salazar

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió a la Fiscalía que cese toda acción judicial contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, señalando que había sido llamado por el ente investigador por denuncias que realizó en el pasado contra el exmandatario de los medellinenses.

“Declaro a los jueces y fiscales que he perdonado y he olvidado. Pido que cese toda acción judicial contra quienes me hayan ofendido. En particular, solicito que cese todo tipo de acción judicial contra el Dr. Alonso Salazar”, dijo el gobernador a través de una misiva que publicó en redes sociales.



La carta, dirigida a la Fiscal 94 local, Juliana Arcila, añade que “el perdón no cambia el pasado pero es una luz para el futuro”.

Pérez agregó que en el pasado fue objeto de injurias, calumnias e improperios que afectaron su vida pública y privada. Añadió que estos señalamientos eran “provenientes de personas que actuaron bajo las pasiones inútiles de las campañas políticas”.



Alonso Salazar, quien fue alcalde de Medellín entre el 2008 y 2011, manifestó que no hay investigaciones en su contra y que se trata de “una farsa”. A través de redes sociales aseguró que es un “juego propagandístico sucio y mentiroso de Pérez”.



MEDELLÍN