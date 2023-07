El ex candidato presidencial en 2022 Luis Pérez Gutiérrez —quien se retiró de la contienda semanas antes del día de las elecciones— inscribió este sábado, 29 de julio, su candidatura a la gobernación de Antioquia para los próximos comicios regionales de octubre.



(Lo invitamos a leer: Estos son los candidatos que se inscribieron para elecciones a gobernador de Antioquia)



El ex acalde de Medellín (2001 - 2003) y ex gobernador de Antioquia (2016 - 2019) fue el último candidato en acercarse a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el centro de la capital antioqueña. Lo hizo en la mañana de este sábado, 29 de julio, acompañado de cientos de seguidores.

Durante los últimos meses, se especuló sobre la intención de Pérez por participar en la contienda electoral, aunque no era claro cual de los dos cargos iba a repetir. Finalmente, el hoy candidato confirmó sus aspiración que estará avalada por una coalición de partidos denominada 'Piensa en grande'.



(Le puede interesar: El ‘top’ de candidatos en Antioquia que más plata han gastado en pauta de Facebook)



El partido ASI, la Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente, ADA y Gente en Movimiento respaldaron la candidatura del ingeniero de 71 años. Durante la inscripción, Pérez aseguró que es "un gobernante de dos manos", al ser cuestionado si era el candidato de Petro o de la derecha.

Soy un gobernante de dos manos: la mano derecha representa autoridad y garantía de seguridad, mientras que la mano izquierda simboliza la generosidad hacia las poblaciones vulnerables y todos los que necesitan el apoyo del gobierno.#PiensaEnGrande pic.twitter.com/avgKfceBBL — Luis Pérez (@Luis_Perez_G) July 29, 2023

"Cuando un dirigente mira de frente tiene la visión global de todo el territorio y los ciudadanos. Cuando un dirigente mira la extrema izquierda se vuelve manco y ciego, cuando mira la extrema derecha también se vuelve ciego", afirmó ante los medios de comunicación.



De entrada, el predecesor de Aníbal Gaviria parte como favorito en la contienda por la gobernación de Antioquia. Entre los nueve candidatos inscritos es uno de los que más experiencia tiene en elecciones —junto con el exsenador conservador Juan Diego Gómez— y uno de los dos únicos que han resultado elegidos en cargos del Ejecutivo a nivel local y regional, al lado del candidato uribista Andrés Julián Rendón.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Incluso la ficha del alcalde Daniel Quintero, el candidato por Independientes Esteban Restrepo, ya dijo que Pérez es el rival a vencer y se desmarcó de cualquier tipo de alianza con el exmandatario. Mauricio Tobón, exgerente del IDEA durante la administración de Pérez entre 2016 y 2019, llamó a su exjefe como el candidato del pasado.



Estará por verse cuáles candidatos, entre los nueve que se inscribieron, empezarán a repuntar en los primeros lugares en las encuestas de las próximas semanas. Lo que sí es claro es que la puja por alcanzar la gobernación de Antioquia está cerrada y se definirá con los movimientos de los aspirantes en los siguientes tres meses.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com