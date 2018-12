'Drones no fumigan coca con la rapidez esperada': Luis Pérez

La prueba piloto con drones de alta precisión para fumigar cultivos ilícitos en Antioquia no arrojó los resultados esperados. Así lo manifestó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien indicó que los dispositivos tecnológicos no fueron los suficientemente veloces como lo requiere la situación.

“Ya ensayamos los drones, que fue un plan piloto, y nos dimos cuenta de que no son lo suficientemente rápidos para erradicar la coca a velocidad que se necesita. Creo que sí han sido efectivos en el sentido que fumigan tres hectáreas por día. En los primeros 45 días fumigaron entre 120 y 130 hectáreas. Es el rendimiento que están teniendo”, expresó el gobernador.



Dichos drones, prosiguió Pérez, se seguirán utilizando en las zonas de difícil acceso, para evitar que soldados y policías sufran por las minas antipersonas, un flagelo que este año ya ha afectado a 32 uniformados.

El problema es la velocidad de resiembra. “Calculamos que de 100 hectáreas que erradicamos, 70 se vuelven a sembrar, lo que complica mucho la tarea”, expresó el mandatario departamental.



La solución propuesta, y enviada al presidente Iván Duque para que lleve una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes, son helicópteros de alta precisión los cuales, aseguró el gobernador, pueden fumigar entre 120 y 200 hectáreas por día.



“Además pueden operar a baja altura, entre 4 y 10 metros de altura. Dichas aeronaves tendrán sensores que identifican los cultivos lícitos, lo que le permite cambiar la dirección para seguir fumigando. Tendrán garantía de que solo fumigan sembrados de coca”, explicó Pérez.



Agregó que cada hectárea fumigada con glifosato costaría 400 dólares con helicóptero. Ya, sin glifosato, el costo baja a los 300 dólares aproximadamente (900.000 pesos).



Según cálculos de la gobernación, para erradicar toda la coca que tiene Antioquia (según lo reportado por Simci en 2017 hay 13.681 hectáreas) se tardarían entre tres y cuatro meses y habría que invertir aproximadamente 10.000 millones de pesos.

“Yo estoy satisfecho de que hayamos erradicado, este año, 11.750 hectáreas de cultivos ilícitos en Antioquia. Creo que no tiene antecedente en el país. Podríamos fumigar con un solo helicóptero entre 4.000 y 6.000 hectáreas. Ya depende del Gobierno Nacional y que la Anla otorgue la licencia”, puntualizó el mandatario departamental.



Algunos campesinos del bajo Cauca antioqueño criticaron la “precisión” de dichos drones asegurando que estos han dañado sus cultivos lícitos.



A otros lugares a los que no han llegado, los campesinos se debaten entre el optimismo y el temor sobre la funcionalidad.



Daniel Alexander Valencia, secretario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata) de Cáceres, bajo Cauca, aseguró que en el municipio no han recibido quejas de afectaciones por los drones. Sobre la tecnología, opinó que ya sean drones, helicópteros o ambos, estos entrarían a complementar mas no a reemplazar la función de los erradicadores manuales.



“Yo creo que los drones entrarían en los predios donde están las personas que no se acogieron al programa de erradicación, porque los que sí están, están cumpliendo y están erradicando manualmente”, expresó.



De otro lado, José Joaquín Espitia, presidente de la Asocomunal de Cáceres, aseguró que hay temor por las consecuencias que tiene la aspersión aérea con glifosato cuyos efectos se incrementan con el aire.



“Desde que la fumigación sea por aire siempre va a afectar porque la brisa expande el efecto nocivo. En Cáceres habría más de 2.000 familias afectadas donde hubo y todavía hay plantaciones de coca”, concluyó Espitia.



