Expertos analizan consecuencias de la sentencia contra Luis Alfredo Ramos

Luis Alfredo Ramos Botero, uno de los hombres claves para el éxito de Álvaro Uribe en Antioquia durante las elecciones presidenciales que ganó en 2002 y 2006, fue condenado el viernes por la Corte Suprema de Justicia a casi ocho años de cárcel por "parapolítica".

La decisión judicial, que llegó 8 años después que Ramos fuera capturado en 2013, y liberado en 2016, es un fallo de primera instancia que será revisado en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El exalcalde de Medellín fue condenado por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, en especial para las campañas que adelantó para el Senado y la Gobernación.



La carrera política de Ramos es extensa. Empezó como concejal de Sonsón, Antioquia. Luego, fue diputado de Antioquia entre 1974 y 1976, contralor general de Antioquia y secretario de Hacienda de Medellín. Posteriormente, en 1982 y 1990 fue representante a la Cámara por Antioquia y en 1990 fue senador, pero renunció en 1991 para aspirar a la Alcaldía de Medellín, la cual ganó gracias al apoyo de las diferentes facciones conservadoras en la ciudad.

Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema Justicia.

En su gestión como alcalde de Medellín fue reconocido como mejor alcalde del país.

Luego, fue embajador de Colombia en la OEA en 1998. Y tras su regreso al país en 2001 fue senador y gobernador de Antioquia. Durante esos años, Ramos jugó un papel fundamental para que prosperaran proyectos del Ejecutivo, así como en la reelección de Álvaro Uribe, que se hizo gracias a una reforma de la Constitución política.



Ramos, de 73 años, desde joven tuvo un papel importante en la política paisa y con los años se volvió un hombres poderoso, por lo que su respaldo era necesario para cualquier político que quisiera conquistar los votos de esas tierras.



Según analistas políticos, la condena en primera instancia de Ramos es un duro golpe para el uribismo frente a las elecciones del 2022, pues Uribe busca ganar en Antioquia. Y como los votos le han sido esquivos en las elecciones regionales, Ramos iba a jugar un papel fundamental en las aspiraciones del Centro Democrático.



Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, manifestó que este fallo en primera instancia recompone el mapa político electoral del departamento y tiene una incidencia fortísima en las elecciones en Congreso y las presidenciales.

"Los votantes y la estructura política de Ramos se mantienen, pero podrían ser cooptados o entregados a Óscar Iván Zuluaga o María Fernanda Cabal, por lo que creo que esos votantes podrán llegar rápidamente a una de estas campañas. Ya en el voto de opinión, no solo en Antioquia, sino en todo el país, esto es un golpe más al uribismo, que podría verse debilitado con el candidato que diga Uribe", opinó Arias.



Por su parte, Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, calificó a Ramos como una de las cabezas visibles más importantes de Antioquia, debido a su trayectoria en cargos importantes. "El vínculo con el paramilitarismo le hizo mucho daño. Antioquia es uno de los departamentos más relacionados con ese fenómeno y aún eran pocos los políticos relacionados y condenados por esto. Por eso es llamativo y ha incidido que Ramos haya sido condenado", expresó.



Sobre cómo repercute esto en la política regional, Valencia indicó que no cree que influya mucho en las votaciones, pero sí afecta reputacionalmente al partido político. "También afecta la legitimidad de su hijo y de quienes lo apoyan políticamente porque los adversarios políticos tendrán mucho que decir y que relacionar. Y si Alfredo Ramos Maya busca aspirar nuevamente a la alcaldía u otro cargo, esto lo afectará mucho", puntualizó Valencia.

Habrá segunda instancia

La Sala de la Corte Suprema sentenció a Ramos a 7 años y 11 meses de prisión, a una multa de siete mil millones de pesos y una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos que regirá solo si la condena se confirma.



Esta sentencia la tomó la Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Ariel Torres y el voto de la magistrada Blanca Barreto.



Torres fue separado del caso en septiembre de 2020 por una tutela de la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura luego de que se filtrara a medios de comunicación la ponencia del caso. Ese fallo de tutela fue revocado en junio de 2021 por la Corte Constitucional, al estimar que no habría prueba que ligara a Torres con la filtración y que por eso y por una tutela no se podía separar al jurista del conocimiento del expediente.



Tras volver al caso, Torres se declaró impedido por lo sucedido. No obstante, el impedimento fue negado en dos instancias al interior de la Corte Suprema en decisiones que advirtieron que en ningún momento se había afectado la imparcialidad del jurista.



El tercer integrante de la Sala, el magistrado Jorge Emilio Caldas, salvó su voto en un fuerte pronunciamiento de 107 páginas que señala que la decisión condenatoria se tomó sin el debido análisis de los medios de prueba, con lugares comunes y creyéndoles a testigos que, en su criterio, son mentirosos.



Finalmente, el abogado de Ramos, Víctor Mosquera, dijo que llevará el caso a tribunales internacionales debido a presuntas violaciones a las garantías judiciales de su defendido.

ALEJANDRO MERCADO - Corresponsal de EL TIEMPO en MEDELLÍN

ALEJANDRA BONILLA - Redacción JUSTICIA