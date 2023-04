La Lotería de Medellín anunció que su tradicional sorteo de los viernes a las 10 de la noche tendrá variaciones por Semana Santa.

Aunque lotería como la de Cundinamarca no cambiará su sorteo, la de Medellín sí lo hará.



Este será el próximo sábado 8 de abril y no solo cambió de día, también de horario, pues la emisión será sobre las 10 de la noche y no a las 11 como se acostumbra a realizar.



La propia Lotería lo anunció en sus redes sociales. "Nuestro sorteo de la semana se realizará el sábado 8 de abril a las 10:00 p. m. Sigue la transmisión en vivo por Teleantioquia o en nuestra cuenta de Facebook", escribieron en su cuenta de Twitter.

Nuestro sorteo sorteo de la semana se realizará el sábado 8 de abril ✅️ a las 10:00 p. m. 🕙



Sigue la transmisión en vivo por @Teleantioquia o en nuestra cuenta de Facebook 📲#LoteríaDeMedellín 🤩 pic.twitter.com/ZsVQZgLvrf — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) April 3, 2023

El premio mayor será de 10.000 millones de pesos. Este premio cayó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Popayán convirtiendo a un ciudadano en un nuevo millonario.



Y 15 días antes también había caído este premio mayor.



