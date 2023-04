Un nuevo video pornográfico grabado en Guatapé no solo ha generado indignación en las autoridades, sino que también ha llamado la atención debido a que ya son dos episodios de índole sexual que quedan grabados en cámara en una semana en este municipio del Oriente de Antioquia.



Este, el más reciente, tuvo lugar en plena piedra del Peñol, uno de los lugares más visitados en Antioquia, donde la actriz porno Katty Blake en compañía de un hombre recorren el atractivo turístico en pleno día realizando actos sexuales en las escaleras.



De acuerdo con la foto que compartió la mujer en sus redes sociales, donde se ve la Piedra del Peñol, el video habría sido grabado el pasado 22 de marzo.



Sin embargo, este no es el único material para adultos que es grabado en Antioquia. Son varios los videos que han circulado en los últimos años por redes sociales que fueron grabados en locaciones antioqueñas sin contar con el permiso de las autoridades.

En el metrocable



El polémico video de Kathalina Naranjo fue publicado originalmente hace un año. Foto: Kathalina Naranjo y Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

En diciembre del 2022, se hizo viral el video de una pareja realizando actos sexuales dentro de una cabina del Metrocable de Medellín.



La grabación, con una duración de 5:52 minutos y que ya superó las 19.000 vistas, fue realizada durante el trayecto Santo Domingo –Arví (línea L).



En ella se observa a la actriz porno Kathalina Naranjo aprovechar la soledad de la telecabina para ubicar la cámara en una de las sillas y grabarse sosteniendo relaciones con un hombre.



Conocido el video, desde el Metro de Medellín, informaron desconocer si fue producido recientemente, al igual que rechazar este tipo de actos que van en contra del reglamento del usuario.

Rumba ‘topless’ en Guatapé



La fiesta se hizo en un planchón que navegaba por las aguas de la represa. Foto: Cortesía

Previo a este, en septiembre del 2022, volvió a causar polémica un video de contenido sexual grabado en Guatapé.



Si bien no se trató de una película porno, sí causó polémica el video de varias mujeres desnudas bailando a plena luz del día en un planchón en la represa.



Las mujeres, que realizan contenido erótico en la plataforma OnlyFans, se pronunciaron al respecto.



“Estamos virales por muchas noticias. nosotras solo nos estábamos divirtiendo y grabando cosas ricas para el azul. No se queden con las ganas de ver todo y si quieren ver la verdad regalito de bienvenida para todos los nuevos”, dijo una de ellas invitando a registrarse en su página.



Sin embargo, fuentes de la alcaldía le explicaron a este diario que, a través de las imágenes, no se puede determinar el lugar donde ocurrieron los hechos, ya que otros cuatro municipios tienen jurisdicción en el embalse.

En la biblioteca de Eafit



Poco a poco va retornando la comunidad universitaria a este campus en El Poblado. Foto: Esneyder Gutiérrez

En julio del 2022 se dio a conocer un video grabado en la Biblioteca de la reconocida Universidad Eafit, donde una joven identificada como Goddeslujopaisaa, quien dice ser actriz porno y tener cuenta en OnlyFans, no solo exhibe sus partes íntimas en este lugar, sino que también tiene relaciones sexuales con un hombre en el baño de la Universidad.



“Wow!! Ya que difundieron el video en ‘la biblioteca de Eafit’ y lo hicieron viral sin mi consentimiento, ya pueden verlo en mi Pornhub, un trailer más extenso”, escribió la joven en su cuenta de Twitter, donde aseguró que la grabación completa dura más de 20 minutos.



La Universidad indicó en su momento, que estaba al tanto del material, que difundió en redes sociales, y dejó en claro que fue grabado "sin autorización o conocimiento alguno de la institución".

Producción porno en Guatapé



Una ciudad colombiana está entre las más coloridas del mundo Foto: 123RF

Uno de los primeros videos con contenido erótico que se hizo viral y causó indignación ocurrió en Guatapé en el 2014.



Hay dos videos que circulan por redes sociales. En el primero aparecen imágenes del parque, varias calles, la Iglesia y un local comercial donde la pareja de actores toma una bebida.



Posteriormente, se conoció otro, con más participantes, rodado en una embarcación en pleno embalse.



En dicho video, realizado por una reconocida productora norteamericana, se observa a tres mujeres y dos hombres en una embarcación teniendo sexo y exhibiéndose sin ropa.



En su momento, el entonces alcalde, Mauricio Hernández, rechazó el uso clandestino de espacios públicos para estas actividades e indicó que estas personas aprovecharon un fin de semana y se camuflaron entre turistas para usar equipos caseros y pasar desapercibidos.



“No nos interesa que nos conozcan como destino turístico por algo tan primario como la pornografía, sino por nuestro paisaje. La Piedra, el embalse, la arquitectura, el colorido, la calidad de la gente y el ambiente tranquilo”, sostuvo entonces el mandatario local.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO