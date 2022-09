Ya no es rodear la montaña para salir o entrar a Antioquia, ahora es atravesarla. Y para esto, los túneles han sido la solución ideal.



Y si bien se comenzó tarde su implementación, ahora comienzan a verse los beneficios de esta solución de infraestructura en la que el departamento se volvió experto a través de los últimos años.

Datos de Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) muestran que el país cuenta con 196 túneles, los cuales suman 180 km entre los que están construidos y los que están en obra. De estos, 88,8 km están en Antioquia. Esto es poco menos del 50 %.



Y para esto, los proyectos 4G han sido fundamentales. Estimaciones del gremio indican que cuando estén funcionando todos los ocho corredores de cuarta generación, sumado al Túnel Guillermo Gaviria (o Toyo), “Antioquia tendrá el 43 % de los túneles viales del país y el 62% de la longitud (57,6 km).



En este último aspecto, la región tiene tres de los cuatro túneles más largos del país: El Túnel Guillermo Gaviria (9,73 km.) en primer lugar, el Túnel de Oriente (8,2 km.) en tercer lugar y el doble Túnel de Occidente (4,6 km.) en cuarto puesto.



Los trabajos del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, se iniciaron en el 2018. Foto: Gobernación de Antioquia

No son los únicos, el departamento cuenta con otros seis túneles en el tramo del 1 del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso y 11 túneles en el tramo 2; también tiene 12 túneles en la vía Mar 2, del que sobresale el de Fuemia (2,2 km); dos túneles dobles en Pacífico 1, Amagá (3,6 km) y Sinifaná (1,7 km); un túnel doble en Vías del Nus de 4,2 km. y otro túnel doble en Pacífico 2, de 2,5 km.



Para la gobernación de Antioquia, a pesar de que ya muchos de los túneles están entregados y otros están en obra, la región no puede parar en la planeación y es por eso que desde ya, en la agenda 2040 se tienen planeados más de estas obras.



“Es pertinente, actual y necesario comenzar desde ya a gestionar estas grandes obras de infraestructura. A corto plazo está la segunda calzada del Túnel de Oriente, que ya está excavado, solo falta revestirlo, construir las vías a cielo abierto y el segundo túnel de Seminario, un proceso que ya inició”, contó el Gobernador.



Los estudios y diseños se tendrán para este semestre y la modelación financiera y bancarización se realizaría el próximo año para el inicio de obras.



Precisamente, Juan Pablo López, Secretario de Desarrollo Sostenible expresó que uno de los pilares de este gobierno es realizar un ejercicio de planificación territorial estructurado, masivo y concertado que busca hacer de la región una ciudad ‘médula’ con cuatro corazones: el valle de Aburrá, el valle de San Nicolás, el valle del Tonusco y Antioquia Pacífico.



Y para para esto, los túneles son vitales para lograr esta conexión. Pero no es solo tener más túneles, sino que estos sean en doble calzada.



Túnel Guillermo Gaviria Echeverri: 9,73 km Foto: Gobernación de Antioquia Túnel de Oriente, 8,2 km Foto: Luis Eduardo Noriega / EFE El túnel doble de la Quiebra tiene 4,2 km. de longitud Foto: Vinus Ya puede transitar por el segundo túnel de Occidente en Medellín. La obra, de 4,6 kilómetros de longitud fue habilitada Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE Conexión Pacífico 1 terminó la construcción de dos nuevos túneles en Antioquia: el túnel de Sinifaná y el Túnel de Amagá, de 1,4 y 3,6 kilómetros de longitud respectivamente. Foto: El Tiempo / cortesía Túnel Mulatos, en Tarso (Antioquia). Tiene 2,5 km y es a doble calzada Foto: Cortesía Concesión La Pintada Los 5,2 kilometros de la via 4G Pacifico 1, que ya están en operacion, corresponden al sector entre el corregimiento de Bolombolo y el sector de Sinifana. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

“Desde ya estamos viendo la posibilidad para que el Túnel Guillermo Gaviria, que se entregaría en 2023 y que se está haciendo en calzada sencilla, quede como doble calzada modificando la galería de escape y que sirva como túnel paralelo o si definitivamente tenemos que hacer otro túnel”, contó López.



Las galerías son tubos paralelos al túnel principal para evacuación de personas o carros, en caso de incendio, inundación u obstrucción, entre otras emergencias.



Otro de los proyectos que desde ya se está se está fraguando es un túnel que sirva de puerta hacia el Pacífico. Se trata de los primeros diseños con varias alternativas, principalmente entre Ciudad Bolívar y El Carmen de Atrato, en Chocó.



El ingeniero Jaime Ramírez Ossa, experto en planeación y construcción de túneles en Colombia e integrante de la Junta directiva de la SAI, manifestó que esta solución en infraestructura es vital en Antioquia, debido a que en este departamento confluyen las tres cordilleras y los dos ríos más grandes del país, lo que hace difícil la movilidad.



“Hoy por hoy apenas estamos tratando de rectificar los trazados en vías que hicieron los antepasados y lograr vías con mejores velocidades, por eso tenemos los túneles. El reto es que las pendientes no dejan muchas alternativas”, expresó el ingeniero.



El experto manifestó que hacer otros túneles en Pacífico 1, la 4G que es la salida de Medellín hacia el Eje cafetero y que ha sufrido en su construcción por los constantes derrumbes, sería una solución a la problemática.



Incluso, desde antes de comenzar la obra se advirtió que el trazado elegido para hacer este proyecto no era el ideal, lo que el tiempo le terminó dando la razón.



“Tengo entendido que ya van en dos o tres túneles cortos adicionales porque los cortes en los taludes no les es factible ejecutarlos sin que se derrumben”, Agregó Ramírez. El problema, es que esta obra requiere financiamiento adicional por parte del Gobierno Nacional.



De otro lado, opinó que a futuro, se debería pensar en túneles de gran magnitud para agilizar la entrada y salida hacia el valle de Aburrá, que para él, más que un valle, es un cañón.



Lo anterior, en su opinión, es un problema muy grave que tiene Medellín debido a que le está llegando todo el tráfico de las 4G y no tiene capacidad vial en sus entradas para este flujo, lo que se volvería un cuello de botella.



“Los túneles para desahogar el cañón del Aburrá serían: por el norte, Copacabana – Sopetrán; por el suroeste, Ditaires – Angelópolis; por el sureste, La Estrella - El Retiro y por el oriente: el segundo carril de la conexión Aburrá Oriente”, indicó el experto.



El ingeniero asegura que hay estudios iniciales sobre estos trazados que están guardados y que se deben retomar para seguir con esta planeación y que Antioquia supere sus montañas para conectarse con el resto del país.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10