Dos datos podrían dar una aproximación de la cantidad de visitantes extranjeros que está recibiendo Medellín y que, según el sector hotelero y de plataformas como Airbnb, pueden mostrar la reactivación de la ciudad. Uno, es el que estima Cotelco, que afirma que actualmente el 40 por ciento de la ocupación hotelera es de visitantes extranjeros y 60 de colombianos de otras ciudades.





El segundo es de Airbnb, que reportó que la capital antioqueña tuvo un incremento de las búsquedas de los usuarios, con un 60 % de crecimiento entre el primer semestre de 2019 y el mismo período de 2021.



Y a ese se suma uno revelado recientemente por Procolombia, en el que además deja ver las potencialidades de Medellín.



“Para 2019, un año antes de la pandemia, Medellín recibió a más de 460 mil turistas extranjeros. El objetivo ahora es incentivar aún más el turismo no solo para esta región, sino para el país en general y que el número de visitantes siga en ascenso y llegue a los niveles prepandemia. Reconocimientos como el que hace Time Out a este barrio en la capital antioqueña, y el crecimiento en rutas aéreas que estamos teniendo, conforman el escenario propicio para alcanzar nuestro objetivo”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Aunque aún no se pueden equiparar con cifras prepandemia, el primer semestre de este año, al departamento llegaron 111.934 visitantes extranjeros no residentes, según estadísticas del Citur, iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El año del covid registró 98.100 en el mismo periodo. la cifra total del año pasado fue de 138.351 visitantes de este tipo, mientras que previo a la pandemia fue de 438.530 visitantes extranjeros no residentes.



De acuerdo con la plataforma AirDNA, en la ciudad hay 7.251 lugares para ser arrendados,de los cuales 4.696 son apartamentos completos, 2.473 son habitaciones privadas y 82 son compartidas, cifras que superan el mayor pico presentado anteriormente, en enero de 2020. La tarifa promedio en la ciudad oscila entre los 52 dólares un apartamento completo, 23 una habitación privada y 10 la compartida, según la misma plataforma.



Pero, ¿por qué los extranjeros prefieren la ciudad? Negocios o eventos de ciudad ya no son las únicas razones, según indica Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco capítulo Antioquia.



“El mercado ha cambiado un poco, anteriormente era por los eventos que los hoteles se llenaban en Medellín. Ya vemos que la gente viene con sus familias, que vienen con más tipo vacacional, hemos tenido una buena reactivación en ese sentido. La gente lo está prefiriendo para ese turismo vacacional de descanso”, explicó, al tiempo que aclaró que antes de la pandemia la mayoría de visitantes eran extranjeros.



“Seguimos teniendo visitantes extranjeros, más que todo de Estados Unidos, de Europa, pero más que todo de EE.UU”, agregó.



Por lo pronto admitió que por lo menos este año, el sector hotelero en la capital antioqueña despegó después de las ferias Colombiamoda y Colombiatex, por lo que la reactivación ha estado creciendo más cada mes, al punto de que los niveles de octubre fueron superiores a octubre de 2019.

El estadio es uno de los lugares predilectos de la ciudad.. Foto: Jaiver Nieto

Es decir, en Medellín la ocupación ese mes fue del 67.3 por ciento, mientras que en octubre del 2019 fue del 65 por ciento. Aunque aún no se consolida la información de noviembre, un sondeo inicial de dicha entidad señala que hubo ocupación de un 70 por ciento en los hoteles locales.



Pero volviendo a las razones por las cuales visitan la ciudad, por los lados de los empresarios que hacen parte de la plataforma Airbnb, se ha identificado otro público en la ciudad.



“Nosotros fuimos de los primeros que empezamos con este tema hace ya 7 años, cuando Medellín no era un destino turístico, entonces en este tiempo hemos visto una demanda aumentada para la ciudad, no solo como destino de eventos, sino como destino turístico y para nómadas digitales. Hay muchos clientes extranjeros, que trabajan en tecnología, desde cualquier parte del mundo y que en vez de arrendar un estudio en San Francisco o New York, se vienen para acá y con ese mismo dinero rentan un apartamento o penthouse”, expuso Ana María Sandoval, directora de operaciones de Casacol.



Y esto tendría que ver precisamente con las recientes afirmaciones de Brian Chesky, CEO de Airbnb, que planteó que “las líneas entre vivir, viajar y trabajar se están difuminando”.



Precisamente por la cantidad de personas con trabajo remoto, la posibilidad de viajar a otros países a hacerlo, mientras se disfruta de sus paisajes, comida y entretenimiento, estaría mandando la parada.



“Antes del covid Medellín estaba entre el top 5 de destinos a nivel global 'para nómadas digitales, ´principalmente porque Medellín no es demasiado frío ni caliente, comparte casi que la misma zona horaria que Estados Unidos, el dólar hace que vivir en Colombia sea en una medida costo- beneficio muy económico, porque puedes tener una buena vida, acceso a gastronomía y entretenimiento de calidad, comparado con lo que valdría en una capital del mundo”, agregó Sandoval.



De acuerdo con cifras de la empresa que Sandoval representa, hay una alta demanda en estancias largas, porque entre los 150 y 200 apartamentos para estadías mayores de 30 días que tienen disponibles, tienen un promedio del 90 % de ocupación sostenido durante el año, cifra mayor a lo precovid.

Las zonas más atractivas

Sector de Provenza en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

De acuerdo con la directora de Cotelco, en la capital antioqueña la zona hotelera más fuerte y preferida por el público extranjero y el interno siguen siendo El Poblado, aunque depende del motivo del viaje, debido a que los sectores de Laureles- Estadio son preferidas por los viajeros que vienen a realizar alguna actividad deportiva, de competencias o relacionados con el complejo del estadio Atanasio Girardot, por su cercanía.



Sandoval, por su parte, expuso que esa es la razón por la que se focalizan en El Poblado, en especial en las zonas de la Milla de Oro, Provenza; además de Laureles, que también suele ser atractivo por la oferta gastronómica.



“Todavía hay mucho qué explotar todavía en El Poblado y en Laureles. Son áreas en las que los extranjeros pueden caminar libremente a restaurantes, no hay tantas lomas o que tengan que coger taxi. La mayoría de los visitantes prefieren áreas donde puedan caminar fácilmente a un supermercado, a un restaurante, al gimnasio”, detalló.



Si se trata de los lugares que quieren visitar, a la lista también se suma el Centro, la comuna La Candelaria, que recientemente fue reconocido por la revista Time Out como uno de los 49 barrios más “cool” del mundo.



Entre otras actividades que se destacan de esta zona de la ciudad, también se pueden encontrar planes como: ver un show de tango en el Salón Málaga, un café-bar popular por su ambientación y su música; o caminar por la Plaza Botero, en donde se encuentran más de 20 piezas del reconocido escultor Fernando Botero; o visitar y caminar por el Parque de las Luces y la Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria.



Sandra Howard Taylor, directora Bureau de Medellín y Antioquia, destacó en su momento que cada vez se destaca más el deseo de los turistas por vivir experiencias memorables y reales con el estilo de vida local, la gastronomía, el entorno y las manifestaciones artísticas y culturales, además reiteró la importancia de la ciudad hacia los visitantes.



“Somos un destino ideal para el turismo urbano, sostenible y de largas estancias, incluso para los nómadas digitales; porque aquí los visitantes se sienten como en casa y disfrutan como si fueran locales”, manifestó.



Según datos de Airbnb, en el caso de Medellín, las experiencias mejor clasificadas y las más visitadas son el Graffitour en la comuna 13, visitar la piedra del peñol en Guatapé, el tour en el Estadio Atanasio Girardot en el barrio Laureles y disfrutar de la gastronomía en los restaurantes ubicados en Provenza y Parque Lleras.



Por lo pronto, Medellín espera recibir 250.000 turistas y una derrama económica por más de $178.000 millones durante la temporada decembrina, según la Secretaría de Desarrollo Económico.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN