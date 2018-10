Los roedores, un problema que sigue en el barrio Laureles

Desde hace algún tiempo Juan Uribe, dueño de uno de los restaurantes de Laureles, se vio en la necesidad de ponerle mallas metálicas a las alcantarillas contiguas a su local debido a la cantidad de roedores que salían de estas y que amenazaban su actividad comercial.



“Esta idea nace porque soy residente y comerciante de Laureles y en el sector hay mucha presencia de roedores”, cuenta el comerciante.



Añade que una de las razones que ha acrecentado este problema es el mal manejo de basuras que se hace en el sector comercial. Ya que, sobre todo los restaurantes, deben evacuar basura a diario y algunos de ellos descargan los residuos en cualquier parte, creando focos, no solo de contaminación sino de lugares para llamar animales roedores.

“La solución, como lo hacemos aquí, es contratar con Empresas Varias de Medellín para que todos los días recojan la basura”, asegura.



Blanca Rosa Mejía, habitante del sector, manifiesta que transitar o sacar a pasear los perros en horas, especialmente, de la noche, por algunas de las zonas verdes del barrio se ha convertido en una cosa hasta miedosa por la cantidad de ratas que deambulan por las jardineras donde se dejan los desechos de alimentos.



Otra de las razones que ayuda a que las ratas vean en esta zona un sitio en el que encuentren las condiciones aptas para su proliferación, según Uribe, radica en que muchos comerciantes, que no tienen conciencia de este tema, le pagan a habitantes de calle para que se deshagan de los desperdicios de sus locales y ellos lo que hacen es dejarlos en cualquier lado.

Para el restaurantero su iniciativa parte y va encaminada a que si los comerciantes se están lucrando de un sector que cada vez se vuelve más turístico y preferido, ¿por qué, entonces, no lo cuidan?



“Se trata de cuidar el espacio, no de encerrar a los roedores, pero sí haciendo un buen manejo de los residuos y cuidando las alcantarillas para que no se taponen de basura”, dice. El proyecto de ponerle una malla protectora a la alcantarilla, para que los roedores no puedan salir por ahí y para que esta no se llene de desperdicios, ya lleva tres años. “El cuidado de los desagües parte de todos, de los directamente implicados, de los vecinos, sin importar su actividad económica”, expresa Uribe.

Los domingos le hace mantenimiento a las mallas de las seis alcantarillas que rodean su local y su casa. Tiene su rollo de alambre y tijeras especiales para cortar los pedazos que necesita.



Para Enrique Henao Correa, líder de salud ambiental de la secretaría de Salud de Medellín, el caso de los roedores en la ciudad es crítico, pero esta ligado a la indisciplina social.



“El mal manejo de las basuras y los residuos de comida, generan todo el ambiente apto para la proliferación de todo tipo de plaga, entre ellas, los roedores. La mejor medida es la disciplina social”, explica el funcionario.



Agrega que todas las medidas de protección y de prevención que tome la ciudadanía son válidas, como las mallas en las alcantarillas.



Además, el funcionario recomienda que si se tiene conocimiento de que alguien está generando un ambiente propicio para la proliferación de roedores u otra plaga deben acercarse a la inspección de Policía más cercana e instaurar una denuncia para que las autoridades competentes realicen los procedimientos necesarios.





GUILLERMO OSSA

Fotoperiodista de EL TIEMPO

En Instagram: @guillermoossa