Los retos que tienen los tres túneles más largos de Antioquia

En su escrito La colonización antioqueña. Una empresa de caminos, Eduardo Santa indicó que “los caminos son esenciales en la historia, sobre todo porque ellos nos ponen al descubierto las intenciones y las metas de los hombres y los pueblos que los trazan para luego transitarlos”.

Han pasado más de 200 años y la intensión antioqueña sigue siendo la misma: superar su agreste topografía para conectarse con el resto del país.



Esta vez no con hacha y machete rodeando la montaña. Ahora la atraviesa mediante modernos túneles que facilitarán el acceso desde y hacia el departamento.



Tres de los más importantes son: el túnel Guillermo Gaviria Echeverri (GGE) o túnel del Toyo, que tiene 9,7 kilómetros; el segundo túnel de Occidente, con 4,6 kilómetros; y el nuevo túnel de la Quiebra, que tiene 8,4 kilómetros distribuidos en dos ductos de 4,2 kilómetros.



Los dos últimos ya superaron la parte de excavación y el más extenso superó el 50 por ciento. Sin embargo, a pesar de quizá la peor parte ya fue superada, aún quedan retos por venir. Aquí le contamos.

Túnel GGE

Manuela Medina, oriunda de Frontino (Occidente), es una de las que opera las modernas máquinas que perforan el túnel Guillermo Gaviria Echeverri Foto: Jaiver Nieto

Ubicado en el Occidente de Antioquia, este será el túnel carretero más largo de América Latina y tiene como fecha de entrega en 2023.



De los 9.730 metros ya se han excavado casi 5.000 desde dos portales: Giraldo y Cañasgordas. Se espera que ambos portales se encuentren en 2022 logrando el cale.



“Las excavaciones tienen diferentes tipos de suelos. Acá nos hemos encontrado un tipo de suelo complejo, tipo 5, que su clasificación es por la complejidad geológica en el lugar. Por lo que se deben hacer reforzamientos adicionales en la excavación para proteger la seguridad de los trabajadores”, explicó Juan Pablo López, secretario de Infraestructura de Antioquia.



Para este reto en cuanto a la roca, en la obra hay cinco máquinas jumbo boomer, de tres y dos brazos, los cuales son operados por mujeres y son vitales para pasar de un promedio de perforación de 100 a 300 metros lineales por mes.



“Creo que este es el único túnel en el país donde los Jumbos son operados por mujeres. Las 'jumberas' que tenemos son, en gran parte, la garantía del éxito de los rendimientos que hoy tiene el túnel”, dijo López.



Manuela Medina, oriunda de Frontino (Occidente), es una de las que opera estas modernas máquinas.

Lleva 3 años de experiencia en la obra y llegó por medio de una convocatoria que el proyecto hizo en el Pascual Bravo, donde ella terminaba sus estudios en Sistemas Mecatrónicos.



Recuerda el temor que sintió cuando tuvo que empezar. Nunca había visto una máquina de esas. Es más, confiesa que no sabía que existía tecnología que hiciera lo que estas hacen.



“Como mujer, es un orgullo muy grande hacer parte de este hito en la ingeniería antioqueña, porque es una oportunidad para demostrar que las mujeres sí podemos hacer los trabajos en infraestructura que dicen que ‘son para hombres’, porque no nos queda grande", expresó Manuela.



Pudo superar el reto de maniobrar las Jumbo, y ahora, con el nuevo reto en un terreno complejo, no le ha quedado grande. Contó que las jornadas dependen del tipo de terreno, porque se hace un tratamiento especial.



En el tipo 5 puede llegar a tener turnos de 12 horas perforando. Pero, cuando es un terreno más fácil, tipo 3, esa misma perforación puede durar unas 4 horas para luego hacer la voladura, explicó la operadora del Jumbo.

Túnel de la Quiebra

Hace parte de la concesión Vías del Nus (Vinus) y con un avance del 87 por ciento, será una de las primeras 4G en Antioquia en ser entregada este año.



Si bien en este túnel doble, de 4,2 km. cada uno, ya culminó la etapa constructiva, actualmente se avanza en las instalaciones electromecánicas, ventilación, energía y potencia, sistema contra incendios y sistema de control de tráfico ITS.



“El reto más grande constituye la terminación de los puentes vehiculares, la pavimentación y la relocalización de los poliductos de petróleo y gas sobre los cuales interactúa la concesión”, informó Vinus.

El nuevo túnel de la Quiebra lo conforman dos ductos de 4,2 km y hace parte de la concesión Vías del Nus. Foto: cortesía VINUS









Este túnel espera un promedio diario de 4.911 vehículos en ambos sentidos del túnel, logrando así conectar los corregimientos de Santiago y el Limón, del municipio de Santo Domingo, en un ahorro de 40 minutos entre ambos puntos.



De igual forma, evitará que los vehículos transiten por el Alto de la Quiebra, uno de los puntos más peligrosos para los conductores en Antioquia.



Hace pocos días, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez recorrió la obra y destacó que esta obra como un desafío, debido a que se construye sobre rocas de grandes dimensiones.



“Esta construcción permitirá una conexión más eficiente de la zona industrial de Antioquia y el paso de la mercancía del suroccidente de Colombia hacia los puertos del Caribe.



Actualmente, se avanza en la construcción de 13 puentes y la conformación de dobles calzadas en los tramos 1 y 4 del proyecto”, destacó el presidente de la entidad.



Túnel de Occidente II

El actual túnel de Occidente es la principal salida desde Medellín hasta el Occidente de Antioquia, el Urabá antioqueño y, se espera que también, en un futuro cercano, hacia la costa Caribe.



Para ello, se adelanta la construcción del segundo tubo de este túnel para así hacerlo de doble calzada y pueda conectarse efectivamente con el resto de la concesión Mar 1 y con el Túnel del Toyo.



Este ducto, de 4,6 km. logró el cale a mediados del año pasado y actualmente se encuentra en trabajos finales para tenerlo listo en 2022, cuando se culminen todas las obras de Mar 1.

El segundo túnel de Occidente se acerca al 60 por ciento de avance en su perforación. Estaría terminado para 2022. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO









La concesión Devimar, encargada de la obra, contó que actualmente en el túnel se adelantan ejecuciones de obra civil, ya que los trabajos de excavación y sostenimiento están terminados en un 100%.



“Estos trabajos se dividen en tres frentes: Drenajes, con un avance de un 90%, canalización de instalaciones, con un avance del 30% y pavimentos rígidos, obra que inició hace una semana y tiene un avance de 0.01%”, informó la entidad.



En cuanto a los retos, Devimar explicó que la excavación y construcción del Túnel de Occidente tiene una particularidad única en Colombia y es que estas tareas se realizan con un túnel paralelo que está en operación y no puede cerrarse, ya que es la vía que conecta a Medellín con el Occidente, el Suroeste y el Urabá antioqueño.



“El mayor reto es y ha sido mantener una adecuada coordinación con los diferentes equipos de trabajo y realizar un monitoreo constante de la estructura existente para evitar cualquier afectación en la estructura y en la movilidad”, agregó Devimar.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

