Los retos de Medellín frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desafiante, por decir lo menos, le resultará al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, alcanzar avances significativos en algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, de cara a 2030 planteó la ONU. Pese a los progresos e incluso metas superadas en algunos de ellos, otros parecen estancarse y volverse recurrentes en cada periodo de gobierno.



Así lo advierten expertos consultados por EL TIEMPO que señalan que en materia de acceso y calidad en empleo decente y educación, medioambiente y seguridad ciudadana el mandatario tiene un gran desafío.

“El año pasado, por primera vez, analizamos cómo vamos en esos indicadores durante los últimos cinco años. Para ello tomamos la meta que la ciudad estableció a 2030 y planteamos qué se va a cumplir y que no”, explicó Piedad Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos.



Restrepo destaca que respecto al ODS 1 (Erradicación de la Pobreza), la tendencia indica que la ciudad cumplirá sus metas a 2030 que son pobreza monetaria 5,27 por ciento y pobreza extrema del 2,12 por ciento. “Donde no estamos cumpliendo es en equidad, medida a través del índice de Gini”, señala la Economista y Magíster en Políticas Públicas.



Argumenta la experta que es un asunto de extremos: por un lado, una ciudad que en desarrollo económico presenta metas superadas como inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación y, por el otro, una Medellín que no disfruta de sus beneficios.



“Estas oportunidades se le están dando a las personas más educadas: las que tienen título tecnológico, universitario, con posgrados. Aquellas que no tienen suficiente nivel educativo participan cada vez menos del mercado laboral”, advirtió.

Profundizando en el ODS 4, Educación de Calidad, la directora de Medellín Cómo Vamos señaló que la educación depende del ingreso: una brecha de equidad de más de tres años entre la escolaridad de los jóvenes que están en el quintil uno (1) -el de menores ingresos- frente al quintil cinco (5), el de más altos ingresos. “Esto quiere decir que las oportunidades no están repartidas de igual manera”, dijo.



En la misma línea de la educación, Restrepo explica que no solo se trata de la cantidad de años dentro del sistema educativo, sino qué aprenden los estudiantes.



“La ciudad está muy rajada en educación con miras al desarrollo sostenible. Implica no solamente cobertura, también buena calidad”, coincide Alejandro Álvarez, Coordinador del Área de Cultura Ambiental de Eafit y magíster en Ciencias de la Sostenibilidad.



El experto agrega que se requiere una integralidad, mejor calidad en lectoescritura, matemáticas, pero también en democracia, ciudadanía, responsabilidad cívica, cultura y medioambiente.



Así mismo, los expertos señalan que la nueva Administración deberá trabajar en temas como la jornada única, la generación de oportunidades para los ‘Ninis’ (jóvenes que ni estudian ni trabajan) y la cualificación docente.

Paz, justicia y crisis climática

El reto de la tasa de homicidios (incluido en el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) también será fundamental. Amén de la crisis nacional del aparato judicial y el sistema penitenciario, Medellín Cómo Vamos advierte que la meta planteada de la tasa de homicidios a 2030 (10,3 por cada 100.000 habitantes) es “ambiciosa” y por lo tanto difícil de cumplir.



Para Elkin Velásquez, director de ONU Hábitat para Latinoamérica y El Caribe, cualquier abordaje de los ODS debe ser integral. Frente al homicidio como reto para el alcalde Quintero, el experto se mostró positivo al señalar que Medellín es una ciudad que ya superó la grave crisis de los 80 y 90 y que “sabe cómo hacer la tarea”.



Recordó que hay herramientas útiles para cualquier ciudad como la prevención social, la aplicación de políticas públicas, el control al porte de armas y la identificación de poblaciones vulnerables. Agregó que un método que permita una generación amplia de datos sobre cada homicidio, generaría “una acción mucho más territorializada, más adaptada a las condiciones en los sitios donde se presenten los homicidios”.

En este aspecto, Restrepo coincide. Señala que Quintero deberá redoblar esfuerzos e implementar estrategias con las bandas organizadas que operan en los territorios y que explicarían del 65 al 70 por ciento de los homicidios.



Ahora, la directora de Medellín Cómo Vamos advierte del alto impacto que representa el hurto a personas en la percepción de seguridad y que pasó, del 2015 al 2018, de 12.051 a 21.079 casos, con una meta al 2020 de 9.754, objetivo que parece inalcanzable. “En los últimos cuatro años las denuncias vienen en aumento y eso evidencia que no estaríamos cumpliendo esa meta al 2030”, dijo Restrepo.



Además, Medellín no puede olvidarse de su papel dentro del contexto nacional como protagonista del posconflicto y la implementación de los acuerdos de paz. Así lo considera Álvarez quien considera que el tema es fundamental para el desarrollo sostenible.

Medioambiente y crisis climática

Juliana Gutiérrez, directora del movimiento Low Carbon City, advierte que Medellín no cuenta con un Plan de Cambio Climático que permita integrar las acciones de adaptación y mitigación, es decir la reducción de emisiones. Si bien el alcalde Quintero firmó con la Red de ciudades C40, el compromiso de ser una ciudad carbono neutro en el año 2050 y ello incluye el Plan, este sigue en construcción y “ya estamos en deuda porque según el POT, este debió entregarse en la Administración anterior”, señaló Gutiérrez.



Cuestiona que la ciudad no cuente con una meta de reducción de emisiones a largo plazo. Pese a que hay una meta metropolitana, advierte que es necesaria una propia en el Plan de Desarrollo.



Por su parte, el Coordinador del Área de Cultura Ambiental de Eafit, Alejandro Álvarez, piensa que es necesario que la ciudad llame las cosas por su nombre y reconozca que hacemos parte de una crisis climática planetaria. De hecho, se calcula que unas 800 ciudades en el mundo ya han declarado la Crisis o Emergencia Climática lo que les ha permitido tomar medidas más estrictas. La última de ellas fue Barcelona que hace pocos días, a través de su alcaldesa Ada Colau, declaró la crisis en su ciudad con 563 millones de euros y 100 medidas a implementar hacia 2025.



Adicionalmente, para alcanzar las metas de los ODS, Álvarez llamó la atención sobre la articulación de Medellín con regiones como Urabá, con los municipios de Antioquia, teniendo en cuenta que la ciudad está fuertemente ligada a sus regiones.

“Según estudios de Corantioquia, la cantidad de área que se necesita para soportar ecológicamente las actividades que tiene el valle de Aburrá es de alrededor de 100 veces su tamaño”, recordó.



Estos son algunos de los retos que, bajo la perspectiva de los ODS, le esperan a Medellín y para los que, según el director de ONU Hábitat, es necesario generar ecosistemas para que a través de ellos se “conecten todas las piezas y capacidades: la educación, la paz, la innovación, el medio ambiente, las operaciones urbanas integrales”.



Pese a que EL TIEMPO invitó a la Administración Municipal a participar de este diálogo, no se obtuvo respuesta: sin embargo, desde su Plan de Gobierno, el hoy alcalde Quintero ya había planteado los ODS como “como ejes transversales de nuestra visión de ciudad”, ello sumado al anuncio de la alianza Integra, con las universidades, para construir el Plan de Desarrollo, por lo que los expertos tienen una alta expectativa de avance en las metas de cara a 2030.

VÍCTOR HUGO VARGAS

Para EL TIEMPO@victorvargas72