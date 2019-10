Los retos que le esperan a Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín

Aunque el uribismo no se quedó con la alcaldía de Medellín, sí logró ganar un tercio de las curules en el concejo de Medellín, con 168.736 votos (22 por ciento) ocupando -por ahora- siete de los 21 puestos del cabildo.



Por su parte, dos de los concejales del Partido Liberal que sostuvieron sus curules, Fabio Rivera y Aura Marleny Arcila, apoyaron públicamente la campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía, por lo que expertos auguran una posible oposición al alcalde electo, Daniel Quintero.

Lo anterior, sin tener en cuenta que Ramos, por ocupar el segundo lugar en la votación para alcaldía, tendría asegurado un puesto en el concejo. Lo que no se sabe es si lo tomará o no.



Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, opinó que es, precisamente la gobernabilidad, el primer reto que tendrá Daniel Quintero cuando asuma como alcalde en 2020.

Un alcalde sin mayoría en el concejo es muy duro que gobierne. Se vienen 4 años de una férrea oposición, por Medellín deseo que a la ciudad le vaya bien. — Juan Montoya (@juanmmontoya) October 28, 2019

El docente indicó que cuando llega un alcalde con un tinte como con el que llega Quintero se debe pensar primero en la gobernabilidad y lo que tiene que hacer este alcalde para ganarse la confianza del concejo local.



"Aunque tampoco ha sido traumático en la ciudad, cuando Fajardo llegó por primera vez poco a poco logró tener la confianza del concejo y tener una relación relativamente tranquila", dijo Escobar.



Es, precisamente labor del concejo, hacer control político y aprobar los proyectos del alcalde.

El nuevo Concejo de Medellín 2020-2023.👇👇👇 pic.twitter.com/EAxyDlHSXa — Juan Alcaraz (@Juan_AlcarazS) October 28, 2019

De igual manera, indicó el docente que las propuestas de Quintero y Ramos en torno a economía y empleabilidad no son muy diferentes y van de la mano de una apuesta a la Cuarta Revolución Industrial.



EPM será otro de los retos que tendrá Quintero en su alcaldía. El alcalde electo informó que una de las primeras cosas que hará será firmar un pacto por EPM, asegurando que hay que sacar adelante a Hidroituango, pero sin que sean los usuarios quienes paguen por la contingencia.



De igual forma, aseguró que busca que el perfil del gerente de esta entidad, es que sea una persona cuyo nombramiento no sea producto de un proceso político, sino en alguien "que piense cómo abaratar tarifas”.



Sobre este tema, Escobar expresó que las críticas que en su momento Quintero hizo al manejo de EPM se fueron suavizando y que la relación alcaldía - EPM no será tensa.



MEDELLÍN​