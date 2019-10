‘Queremos que el movimiento Independientes se tome el país’: Quintero

Hace poco más de un año, Daniel Quintero se encontraba frente al edificio de la alcaldía de Medellín con ‘las gafas más grandes del mundo’, una particular forma de protesta ciudadana para que las autoridades no se hicieran "los de la vista gorda" ante las irregularidades en Hidroituango.Ahora, como alcalde electo de Medellín, podrá pasar de las inconformidades a las soluciones a una empresa a la que prometió fortalecer y sacar adelante.

Está ronco, producto de las más de 40 entrevistas que ha hecho en menos de 24 horas, sumadas a las largas jornadas de cierre de campaña electoral por las calles de Medellín. Aun así, Daniel Quintero sonríe.



Tiene la satisfacción de que el voto ciudadano, más allá de derrotar al uribismo en su tierra con la votación más alta en la historia de la ciudad, generó un mensaje importante que primó más allá de la desinformación, los ataques y los señalamientos; aspectos que, aunque reconoce que le dolieron, lo que quiere ahora es dejarlos atrás y enfocarse en lo que se viene.

¿Cree que con este resultado el uribismo pierde fuerza en Medellín?

Yo lo que siento es que esto es una proeza que ha hecho la ciudadanía, que ha cambiado la historia y ha mandado un mensaje muy fuerte de cambio. Era impensable que alguien que nació y creció en un barrio popular, que se hizo a pulso y que fue hasta vendedor ambulante pudiera llegar hasta la alcaldía de Medellín y con una fuerza que le da una legitimidad para gobernar, que son las más de 300.000 personas que depositaron su voto en nosotros y tenemos que estar a la altura de esa confianza.

¿Piensa tomar acciones legales por la campaña sucia en su contra?

(…) Definitivamente no. Me hicieron la campaña electoral más sucia que se ha hecho en la historia de la ciudad, pero nosotros tomamos los ataques, los insultos y las mentiras casi como un ejercicio espiritual entendiendo que si íbamos a gobernar a Medellín no podíamos entrar en esas disputas que dividen.



Por eso no quisimos responder. La gente quiere un alcalde que una a Medellín alrededor de propósitos comunes, entendiendo las diferencias y que no genere más división ni polarización y por eso mi llamado es a que nos unamos por la ciudad.

Me hicieron la campaña electoral más sucia que se ha hecho en la historia de la ciudad, FACEBOOK

TWITTER

¿Se sentaría a hablar con Alfredo Ramos? Ya que él podría ser concejal

Claro que sí. Ya sea que tome la decisión de ser concejal de la ciudad o que no la tome. Él representa hoy a más de 200.000 personas que votaron por sus propuestas, de las cuales creo que muchas deben ser recogidas por nuestro programa de Gobierno para que la ciudad sienta que no perdió algo, sino que todos podemos ganar.

¿Qué puede hacer usted como presidente de la junta directiva de EPM sobre los problemas que ha denunciado.

Esta mañana que me levanté, mi primera preocupación fue Hidroituango. Saber cuál su estado real y sus condiciones actuales porque conociendo la verdad a profundidad podemos sacar el proyecto adelante, quiero ser el alcalde que ponga a funcionar a Hidroituango porque es desarrollo para Medellín y para Antioquia.

Quiero ser el alcalde que ponga a funcionar a Hidroituango porque es desarrollo para Medellín y para Antioquia. FACEBOOK

TWITTER

Quiero alejar los vientos de privatización en torno a EPM, por el contrario, busco que EPM enfrente los nuevos desafíos urbanísticos en el mundo moderno, que en este momento está en el subsuelo. Yo quiero ver a EPM entrando al negocio de la tunelación, donde ya tiene mucha experiencia en proyectos como Centro Día, Hidroituango y Colector Norte.

¿Pero qué pasará con quienes tomaron las decisiones que llevaron a la contingencia en Hidroituango y a las críticas por los negocios internacionales?

Lo importante cuando ocurre una crisis no es señalar quién es el culpable sino que se aprende de esa crisis, que son oportunidades para mejorar. Lo peor que podía pasar es que dijeran que no había pasado nada cuando era evidente que sí pasaron cosas. Hay que aprender de los errores y si hay manzanas que haya que sacar, se sacan. Pero serían una o máximo dos.



A EPM vienen nuevas cosas. Analizaremos la condición de los contratistas que podrían pasar a ser empleados y avanzaremos en el tema de capacitación, pues hace 5 años que no se capacita a la gente dentro de la empresa. El talento humano es lo más importante.

¿Ya habló con el alcalde Federico Gutiérrez?

Ya tuvimos un diálogo de asesores. Me envió un mensaje muy bonito de apoyo y lo que sigue es una conversación esta tarde y comenzar a planear el empalme.

¿Cuál va a ser su primer acto de gobierno?

Tiene que ver con educación. Voy a sentar a los sectores, a muchos padres y actores de la ciudad para que empecemos la segunda gran transformación curricular de la ciudad, porque la primera se hizo en 1864. Le cambiará el futuro a la cuidad.

¿El presupuesto de 5,65 billones para 2020 va acorde a su Plan de Desarrollo?

Desde ya estamos pensando en hacerle seguimiento a ese proyecto de presupuesto para la ciudad y va a ser muy importante. Le pido a los concejales actuales, que deberán aprobar ese presupuesto, que tengan una conversación muy fluida conmigo y con mi equipo.

El nuevo gobernador se ha mostrado muy interesado en los temas metropolitanos y para él es un sueño el proyecto de Parques del Río. ¿Usted converge con él en eso, o no o cómo le va a jugar a esa idea?

Vamos a sentarnos, es un proyecto muy bonito que crea espacio público. Hay que recordar que Medellín tiene unos retos de espacio público importantes: estamos en 3 metros cuadrados por habitante y deberíamos estar en 10. Parques del Río hay que adecuarlo a las prioridades de la ciudad también.



Ayer tuve una conversación con el presidente Duque para el presupuesto del Metro ligero de la 80, un proyecto para el que la ciudad tiene que casar también recursos, entonces es en la medida en que se van definiendo las prioridades que se ve si lo superamos o no. En la conversación que vamos a tener con el gobernador seguro que va a ser un tema importante y varios expertos han hablado de métodos creativos de financiación y vamos a ver si es posible lograrlo. En cualquier caso, esa continuidad, si la logramos, arrancaría desde Moravia y la zona norte de la ciudad.

¿Hay un plan B para el financiar el Tren ligero de la 80? ¿O están poniendo todo la apuesta en la cofinanciación con el Gobierno?

Esperamos el 70 por ciento por parte de la Nación.Si me toca amarrarme en la Casa de Nariño, lo haré, y ustedes saben que soy capaz.

¿Su propuesta de convertir a Medellín en un valle del software cómo se concreta en cosas tangibles?

La cosa más importante tiene que ver con la educación. La educación que tenemos nosotros no nos permite ser valle del software. Necesitamos cambiarla y eso tiene unos retos gigantes, requiere un liderazgo gigante. Así como Federico fue el primer policía de la ciudad, yo quiero ser el primer maestro de la ciudad, que va a liderar la gran transformación curricular que permita crear un mar para la ciudad.

Así como Federico fue el primer policía de la ciudad, yo quiero ser el primer maestro de la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Otras ciudades tienen mar y eso las hace competitivas. Nuestro mar es la gente, el talento humano, necesitamos crear un mar de talento humano. Hoy, por ejemplo, la ciudad necesita 15.000 desarrolladores de software y no los tiene; es decir que hay 15.000 oportunidades de trabajo pero la educación se está yendo a otro paso; nosotros necesitamos adecuar la educación a los retos de la ciudad.



Pero mejor todavía, en Estados Unidos hacen falta 10 millones de desarrolladores de software y están dispuestos a contratarlos en Medellín si los ofrecemos.

El tema de la calidad del aire cómo lo resolverá, ¿con más pico y placa?

Obviamente después de hacer los análisis técnicos adecuados, vamos a buscar que el pico y placa sea todo el día cada dos semanas. Esto nos elimina el incentivo que hoy genera para duplicar el parque automotor. Lo máximo que soporta un pico y placa en Medellín y Colombia es una vez cada 15 días, pero todo el día para garantizar que de verdad el carro sale de circulación. Esa es una de las tantas medidas que vamos a implementar.



Vamos a trabajar para el fin de los buses chimenea, lo cual obliga a una reorganización del transporte público en la ciudad muy importante. Hay ejemplos ya en Medellín que han funcionado y que prueban que si uno organiza las rutas obtiene resultados positivos, pero si nosotros no construimos en general transporte digno para la ciudadanía, esta termina resolviendo por sus propios medios el problema de movilidad. Necesitamos el Metro ligero de la 80, el tren de cercanías y empezar a avanzar ya en lo que serán los diseños de lo que será la segunda línea del metro de Medellín.

Si nosotros no construimos en general transporte digno para la ciudadanía, esta termina resolviendo por sus propios medios el problema de movilidad. FACEBOOK

TWITTER

¿Se iría a vivir al Centro?

A mí me gusta la idea de que el alcalde viva en el centro de la ciudad por una razón de equidistancia con todos los problemas de la ciudad que están en todas las comunas.



Voy a buscar hacerlo pero no en la casa del alcalde sino que buscaré un arriendo o algo por el estilo en Prado Centro, y eso le va a dar también mucha seguridad a la zona y una visión diferente al centro de la ciudad.

¿Cómo hacer para que su llegada a esta alcaldía se convierta en movimiento?

Vamos a ser movimiento nacional. Tenemos el propósito de que esto que ocurrió en Medellín, una campaña honesta, transparente, independiente y muy respetuosa, se tome el país en general. Vamos a inscribir ya el comité nacional de Independientes.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10