Los pequeños productores de Medellín la están pasando muy mal

Regalarles a sus vecinos las hortalizas que sembraron, dejar que se pierdan arrumbadas entre la maleza de sus pequeñas parcelas, hacer abono o dárselas en alguna preparación a las bestias, son las únicas soluciones que están encontrando los pequeños productores de Medellín, ubicados en los cinco corregimientos, ante la cantidad de productos de pancoger que se les está perdiendo.



Según las cifras que maneja la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, dan cuenta de que más de 6.000 familias campesinas, dedicadas a la pequeña producción, están necesitando con urgencia una ayuda estatal para sacar los productos, porque, por cuenta del nuevo coronavirus, todas las cadenas de comercialización se interrumpieron.

Así lo contó Héctor Manuel Lugo, coordinador del programa de gestión social y ambiental del territorio de la entidad, a quien por medio de una red de comunicación campesina estos les han hecho saber que están perdiendo sus cosechas y a eso se le suma la dificultad para conseguir los otros productos de la canasta familiar.



Agregó que no es comprensible cómo en algunas comunas de la ciudad se exhiben trapos rojos para implorar a la Administración Municipal la llegada de alimentos, y estos se están perdiendo en la misma ciudad, pero en las fincas de los campesinos que necesitan vender sus productos, “porque de sólo cebolla no se hace una sopa”.



Gloria Zapata, campesina de la vereda La Florida, en el corregimiento San Antonio de Prado, una de las afectadas por esta situación, contó que hay una serie de situaciones que no les están ayudando: los citadinos han disminuido la compra de sus productos, el costo tan alto del transporte para sacarlos a los cascos urbanos y los intermediarios.

Ella durante los fines de semanas, antes de que la covid-19 tocara tierras antioqueñas, participaba de los Mercados Campesinos, un proyecto estatal donde negociaba directamente sus productos con el consumidor, y podría llegar a ganarse entre 500.000 y 800.000 pesos.



“El tomate en el mercado estuvo hasta a 3.800 pesos, nosotros en el Mercado Campesino lo vendíamos a 2.500. En este momento, el tomate está a 800 pesos en la Mayorista, entonces yo no puedo venderlo ni siquiera a 2.500 porque no tengo a quién”, cuenta la mujer.



Confesó que si va a las legumbrerías a ofrecerlo, le dicen que se lo compran, pero entre 500 y 700 pesos, porque a ese precio lo consiguen en la Mayorista, y si accede, debe pagar cerca de 50.000 pesos para que un taxi lo recoja en su parcela y lo lleve hasta el comprador.



“A nosotros nos dicen que en las fincas somos bendecidos porque tenemos comida y sí, pero nosotros no podemos subsistir a punta de espinaca, cebolla y tomate, nosotros también necesitamos granos, implementos de aseo”, concluyó Zapata.

Por la misma situación, 30 campesinos de su vereda, una de las 54 que tiene Medellín, están pasando por lo mismo. Por eso le pide a la Administración Municipal una manito para poder sobrellevar este aislamiento de la mejor manera.



Zapata les propone la realización de un trueque para que se lleven los productos que se están perdiendo y les den a quienes los necesitan. El coordinador Lugo plantea que el municipio organice un “centro de acopio y consiga transporte sin costo, para recoger la producción en las veredas y hagan el intercambio económico. Eso es lo que se requiere, que se genere la manera de cómo le compran la producción a las pequeñas parcelas”.



Paola Vargas, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, indicó que en este momento se está trabajando con 250 productores entre grandes, medianos y´pequeños por medio de una estrategia llamada ‘Compra Local’, con quienes han logrado comercializar 30 millones de pesos y, adicionalmente, se está pensando en la realización de un trueque en algunos corregimientos, “para traer verduras, hortalizas y frutas, para intercambiar por granos en la ciudad. Se está caracterizando a los productores para que hagan parte de esta estrategia de compra local”. La caracterización se está haciendo con los líderes comunitarios.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactor de El Tiempo @Laura_Rossa