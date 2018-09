Los objetivos de la nueva gerente de Afrodecendientes de Antioquia

Hace 12 días que llegó al cargo. Y, desde entonces, Ruth Helena Mena Pino, la nueva gerente de Afrodescendientes de la Gobernación de Antioquia, no ha tenido un momento de descanso.



-Estoy feliz -dice, sonriente- pero el trabajo es 24 horas todos los días.

El compromiso de esta mujer, magíster en Sistemas Integrados de Gestión, de la universidad de la Rioja, España, y especialista en Administración de Servicios de Salud, de la Universidad de Antioquia, es descomunal: impactar a una población estimada en 600.000 afrodescendientes con programas de empoderamiento, educación y autosostenimiento.

Mena asumió la Gerencia en reemplazo de Wilfredo Machado Palacios. La dependencia a su cargo, como unidad estratégica de gestión, es transversal a todas las secretarías del departamento. Ese enlace le permite interactuar y velar por el fortalecimiento de los consejos comunitarios, por el desarrollo de los proyectos productivos de transformación del campo y crecimiento verde, por la lucha contra el racismo y la discriminación, el reconocimiento, la justicia y el fomento de la cultura emprendedora, así como por la promoción de las acciones interculturales y pedagógicas.

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que encontró al llegar a la Gerencia?

Lo primero fue saber qué es lo que el gobernador Luis Pérez quiere de mí al ponerme en este cargo, de acuerdo con su Plan de Desarrollo. Lo segundo es conocer la unidad como tal y aplicar en ella mis conocimientos en círculos de calidad y en planear, verificar y actuar.



Entonces, toda acción que emprendamos debe pasar por esos círculos de calidad y tiene unos indicadores que deben ser impactados. ¿Qué encontramos? Que la ejecución del presupuesto solo está en un 15 por ciento y no estábamos impactando los indicadores con los cuáles nos van a medir. Lo primero que estamos haciendo es mirando esos indicadores.

¿A qué indicadores se refiere y con qué presupuesto cuenta la Gerencia?

El presupuesto asignado es de 700 millones de pesos. Pero, como somos unidad de gestión buscamos a las secretarías, que son las que tienen mayores recursos, para trabajar juntas, en equipo.



Algunos indicadores son, por ejemplo, población afrodescendiente con acceso a la oferta de programas y proyectos, en el 2016 solo teníamos a 10.000. El objetivo es terminar este 2018 con 196.666 y hacia el 2019 que sean los 600.000. En los programas de implementación de transformación del campo y crecimiento verde impulsados en los consejos comunitarios con titulación de tierra, que son 17, hasta ahora vamos en 5.

A propósito. ¿Por qué en Antioquia hay tan pocos consejos comunitarios con titulación?

Tenemos 17 consejos comunitarios con titulación, 8 en el Bajo Cauca, 5 en Urabá, 2 en el Magdalena Medio, 1 en el Occidente y 1 en el Suroeste. Igualmente, contamos con 139 consejos comunitarios sin titulación y 97 organizaciones de base. ¿Qué pasa? Los no titulados es un proceso administrativo que debe nacer de esos consejos. Ellos tienen que cumplir con unos requisitos ante el Ministerio del Interior y aunque tienen proyectos, el problema es que no saben presentarlos y si lo hacen, no están enfocados realmente en lo que necesitan. Hace falta capacitación y ahí es donde nosotros entramos para acompañarlos y apoyarlos.



Cuando deje el cargo, tal vez en un año, ella lo que quiere es que la recuerden por haber contribuido a la transformación de comunidades afrodescendientes en el departamento por medio de proyectos de etnodesarrollo y planes de acción.



