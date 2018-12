Los moteros de Medellín reclaman espacios para sus prácticas

Los motociclistas no solo conducen sus vehículos porque son el medio de transporte perfecto que les acorta tiempo y les representa ahorro en los desplazamientos. Algunos, los manejan porque también son su herramienta de trabajo.

Unos y otros coinciden en señalar que las motocicletas son, además, una forma de diversión y placer que requieren atención y cuidado para que no terminen convirtiéndose en un riesgo y una amenaza. Esto último es posible evidenciarlo en las diferentes prácticas ilegales que en las calles realizan algunos de los motociclistas.



Prácticas tales como competir a altas velocidades, parar las motos en una rueda: la de adelante, denominada pique, o hacerlo con la trasera, conocida como endo. A estos ejercicios se les denomina en el ámbito profesional como moto velocidad y stunt.



También, los aficionados motociclistas hacen incontables trucos y piruetas. Por ejemplo, deslizan sus ruedas y hacen rugir sus motores lo que, generalmente, provoca que las personas de inmediato centren su atención en ellos y en sus malabares inseguros.

Estamos muy atrasados en escenarios para el motociclismo, y muchos jóvenes talento se siguen perdiendo en las calles inundadas de maldad

Esas maniobras son efectuadas, casi siempre, sin que los conductores respeten las normas de tránsito y sin condiciones de seguridad básicas como el uso del casco, los guantes, rodilleras y coderas.



Algunos de los sitios preferidos para el despliegue de las acrobacias al margen de la ley son la avenida Las Palmas, el puente de la 4 Sur y otras vías públicas de la ciudad como la calle mocha, en Robledo.



Aunque no únicamente como consecuencia de esas acciones peligrosas, según la secretaria de movilidad a la fecha se registran 88 muertes de motociclistas en Medellín.



Ante este panorama preocupante, voces de jóvenes se han dejado escuchar pidiendo espacios para practicar los deportes a motor y extremos. Argumentan que, justamente, la falta de lugares abiertos para esa clase de esparcimiento es lo que genera las pruebas ilegales y la accidentalidad.

Que así como en los barrios hay canchas y escenarios deportivos tradicionales, que también haya espacios para que los jóvenes practiquen de manera segura deportes a motor y extremos

“El motociclismo le ha cambiado la vida a muchos pelados de las comunas. Creando sitios legales, les podemos robar muchos más jóvenes a la violencia. Muchos de ellos llegan con sus problemas y cambian sus formas de vida gracias al deporte”, aseguró Sandra Vélez, presidenta de la Liga Antioqueña de Motociclismo quien agregó que desde el 2015 la entidad que dirige viene desarrollando una serie de eventos como Adrenalina Inder. En este participaban todas las categorías que hacen parte de los deportes a motor.



En ese año, la Liga realizó dicho evento en los alrededores del edificio EPM. Al año siguiente, 2016, tuvo lugar en los alrededores del estadio de Atanasio Girardot y vincularon automovilismo, kartismo, freestyle, stunt y moto velocidad.



Para el 2017, tuvo lugar un certamen exclusivo para motociclismo urbano que incluyó deportistas de los barrios de la ciudad. En ese mismo año se comenzó a trabajar en un proyecto para realizar un evento de moto velocidad. Este fue organizado en días pasados en las calles del barrio Colombia.



Para este fue necesario gestionar diferentes pólizas de seguridad, permisos y contar con el apoyo del Inder de Medellín, la secretaria de Movilidad y los diferentes clubes de moteros paisas y del país.

Ellos trabajaron de manera articulada para demostrar que se puede hacer este tipo de certámenes y, además, cambiar la reputación que cargan los moteros.



El llamado lo atendieron 178 pilotos y en el mismo se destacó la participación de los mejores exponentes del país. Asimismo, quedó demostrado que se pueden improvisar pistas que cumplan con las normativas exigidas, mientras se crea un espacio definitivo para los deportistas de los motores, como el autódromo que se busca construir en el municipio de Bello, al norte de la ciudad.



“Todos los que practican el motociclismo de velocidad o stunt son estigmatizados: que son los malucos, los de la calle, los marihuaneros, los del desorden, los que hacen daños. Pero, hemos demostrado con estos espectáculos que no es así”, dijo Vélez.

Agregó que están tratando de cambiarles la cara a los motociclistas enseñándoles a comportarse como profesionales, que no piquen en las calles, que no hagan desorden y respeten las normas.



Jhon Anderson Montoya, conocido en el mundo de las motos como ‘Cale’, actualmente gerencia dos compañías dedicadas a los shows de motociclistas profesionales: Moto show Latino, en Latinoamérica, y Deportes Extremos Show, en Colombia.

Ambas empresas se dedican a realizar espectáculos de alto impacto con motociclistas profesionales en diferentes lugares del país e incluso otros países, pasando de lo empírico e improvisado, a shows profesionales de talla mundial y de exportación con pilotos que pasaron de las calles a escenarios reglamentados.



Por eso, también ‘Cale’ se suma a las voces que piden un lugar. “Que así como en los barrios hay canchas y escenarios deportivos tradicionales, que también haya espacios para que los jóvenes practiquen de manera segura deportes a motor y extremos”, aseguró Montoya.



La invitación desde la Liga de Motociclismo es a que los motociclistas se acerquen a la Liga y se vinculen a los diferentes clubes de moteros.



En ellos, se encuentra un espacio para la capacitación en el que la idea es que participen y aprendan sobre las normas que se deben cumplir para poder llevar a cabo este tipo de eventos.



Por otro lado, diferentes líderes de las motos coinciden en que hay que pensar que en el futuro Antioquia tendrá un espacio para practicar deportes a motor.

Por esa razón, los moteros deben prepararse desde ya para que cuando sea una realidad, puedan disfrutar de la mejor manera de ese lugar.



A pesar de que el departamento no cuenta con escenarios para la práctica, los pilotos de la región, cuando llegan a diferentes competencias, han demostrado que son los mejores.



Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO