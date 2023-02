El hecho de que un hombre la levantó a la 1 de la madrugada para que le preparase un plato de maduros con bocadillo y queso a su esposa fue lo que hizo que Andrea Gutiérrez tomase la decisión de sacar el negocio de su casa.



Primero fue espacio público -por supuestos problemas con el permiso- y después la pandemia los que la obligaron a llevar su carrito de comidas rápidas a una casona del barrio Buenos Aires de Medellín en la que vivía. Las cosas no iban bien por ese entonces.

Durante años, unos 15 más o menos, se ubicó en el pasaje de ‘Los Indios’, en la calle Pichincha, entre Palacé y Bolívar, pleno centro de Medellín. Una de las entradas al ‘hueco’, ese caótico y diverso lugar en el que miles de personas transitan todos los días para conseguir literalmente de todo.



No comenzó con maduros, ni bocadillo, ni queso. Lo primero que empezó a vender fue arepas con bombones de pollo, también intentó con mercancía “para mirar con qué nos iba bien” y luego llegó a los jugos afrodisiacos.

El negocio de Andrea se encuentra en la zona de la calle de la Buena Mesa de Envigado. Foto: Jaiver Nieto Àlvarez / EL TIEMPO

Jugos de borojó

Con el desparpajo que la caracteriza, cuenta que las bebidas de borojó, chontaduro, brandy, miel y cola granulada empezaron a calentar el negocio más de lo debido.



“Con ese juego se les paraba el palo, se les arrugaban las bolas, se les templaba la lengua, se le volteaban los ojos, echaban tres sin sacarlo, dos por delante y uno por detrás. Oiga, qué maravilla, qué alegría. Pero llegaban unos más pervertidos que yo, entonces me tocó quitarlo”, expresó en medio de risas.



Fueron dos años con los jugos, le iba bien, pagaba arriendo y sostenía los gastos. Después de un tiempo pasó vendió perros con gaseosa en un diciembre. “A 2.000 pesos en esa época porque le echaba salchicha fina”. Pero en enero ya le tocó buscar otra cosa.



Ahí se acordó de la tía Carmen, una allegada de los Restrepo Hoyos. Se trata de una familia de la Floresta, un barrio al occidente de Medellín, con la que trabajó por varios años como empleada doméstica desde que tenía 11.



La señora calentaba plátanos maduros con queso y bocadillo en el horno microondas y se los daba a los médicos de importantes clínicas de la ciudad que llegaban a la casa.

Andrea cambió ligeramente la receta que conoció en la infancia, ella puso los maduros en la plancha y así nació el negocio que hoy la tiene donde está.



—Buenas tardes ¿A cómo el madurito?

—Mi cliente vale tanto —respondía Andrea.

—Ay, ¿mi cliente? Me gusta, me gusta ese nombre. Yo es la primera vez que vengo a comprar aquí, pero me gustó que me dijera así.



Así bautizó a ‘Maduros Mi Cliente”, con plato a 500 pesos que era lo que valía la bandeja en eso entonces.



"Yo ponía los maduros a hacer, recién empecé, y todos los días pasaba un señor tipo muchacho o un muchacho tipo señor, no sé explicarle, era albino, pasaba a la misma hora y me decía ‘Deme todos esos maduros que tiene ahí’. Yo le respondí que eso estaba quemado. ‘A mí me gusta así’. Yo se los preparaba, los metía en una bolsita, me los pagaba y se los llevaba”.



Andrea recuerda que para esa época se le quemaban los plátanos sin querer, porque no sabía cómo poner la temperatura de la plancha. “Al otro día pasaba el mismo señor y me pedía todos los maduros. Me decía que estaban muy ricos y que me iba a ir muy bien. ‘No los deje quemar mucho’, me decía. Yo le explicaba que no sabía manejar la plancha, entonces dijo ‘vaya mermando la llama’”, relató la emprendedora.



Ella alcanza a recordar que su acento era extraño y que siempre se llevaba todos los quemados, incluso si eran 20 o 30. Un día se le ocurrió que la clave estaba en abrir los maduros y en ese momento no se le volvieron a quemar, los clientes empezaron a llegar y el señor nunca volvió.

Los platos que vende Andrea tiene curiosos nombres como 'Tu pecho sobre mi espalda' o 'El gran orgasmo bucal' Foto: Jaiver Nieto Àlvarez / EL TIEMPO

'Mirando pal' techo'

A Tulio Zuloaga lo conoció hace unos 8 años. Primero llegaron las cámaras de televisión de un canal local y luego llegó él, el famoso influencer gastronómico que hoy tiene más de 2,3 millones de seguidores en Instagram y que organiza algunos de los festivales de comida más populares del país.



Andrea asegura que tras su visita empezó a llegar muchísima gente y su negoció adquirió fama.



—¿Usted es la que sale con Tulio?, le pregunta la gente.

—Ya quisiera yo salir con él todo el tiempo, responde ella con picardía.



Pero, tras su repentino éxito en redes sociales que llegó gracias a la ayuda del influencer, más conocido como Tulio Recomienda; el Covid-19 la dejó sin trabajo —como a cientos de miles de colombianos— o al menos, sin lugar donde ejercerlo.



(Siga leyendo: La historia de Señora Gilma, la perrita moribunda que adopté y me cambió la vida)



“Un día yo estaba acostada en mi cama y me sonó el celular. Era Tulio. Me preguntó ‘Andre, ¿qué estás haciendo?’ y yo le respondí ‘No aquí en la casa, mirando para el techo’. Me dijo que estaba haciendo una especie de Teletón para ayudar a los emprendedores”, contó la mujer.

A partir de ese momento, con la generosidad de los seguidores del reconocido influencer, a Andrea y otros emprendedores les empezó a llegar algo de dinero. Con esa plata, la mujer se fue para el centro y se llevó el carrito de trabajo para su casa.



Un día cogió su celular y lanzó una transmisión en vivo por Instagram. Prendió la plancha, puso los maduros y empezó a cocinar. Sus clientes llegaron poco a poco. El encierro, la soledad y la monotonía de la cuarentena por la vida los empujaron a los exquisitos plátanos.



Llegó un momento en el que Andrea tuvo a más de 20 personas en la cocina, 20 personas en el comedor y otras 20 en la sala —eso sí, dice que es un poco exagerada—. Cuando abría la puerta y se asomaba a la calle veía más gente haciendo fila.



Había clientes hasta en su cama, recuerda, que se acostaban a esperar que estuvieran listos los maduros. Eso no la molestaba, asegura, pero el hecho de que irrumpieron tres o cuatro veces en la madrugada para preparar maduros la empujó a dar el paso que años atrás ya había comenzado a planear.

La Buena Mesa

Sucedió en una celebración de cumpleaños de Zuloaga, antes de la pandemia, cuando él invitó la invitó a un tour gastronómico en la calle de la Buena Mesa en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. “Yo miraba asombrada los locales y dije que algún día tendría uno acá”.



Cuando llegó el momento de dejar la calle y la casa y formalizar su negocio, empezó a averiguar en el lugar donde años atrás se había perdido buscando una parada de bus.



En un país donde la informalidad laboral alcanzó el 57,6 por ciento en diciembre pasado —el área metropolitana de Medellín ajustó 39,1 por ciento—, Andrea arrendó un pequeño local en un primer piso de la Transversal 31 sur, cerca de la avenida El Poblado y se lanzó al ruedo de la formalización.



Al principio fueron más las ganas que cualquier otra cosa, con su plancha y su amabilidad comenzó a atender los clientes que llegaban —y aún llegan— desde todos los rincones de Medellín, otras ciudades de Colombia e incluso desde el exterior.



La Policía, el espacio público y sanidad llegaron al local apenas en la primera semana de estar abierto. En plena pandemia, se aglomeró gente en la calle y las casas vecinas se impregnaron de olor a maduro.



Poco a poco fue ajustando detalles, sus vecinos —uno de ellos un famoso emprendedor de ropa playera de Envigado— la apoyaron y un empresario de muebles que después quebró le regaló los muebles donde recibe a sus queridos clientes.

Cuando la gente le dice que hacer maduros es muy fácil ella responde que lo intente a ver cómo le va. Foto: Jaiver Nieto Àlvarez / EL TIEMPO

Nuevos clientes

Hay cosas que Andrea calla —el secreto comercial, por ejemplo-— y otras que prefiere no decir off the récord, para evitar problemas y malos comentarios. Paga impuestos, salarios, arriendo, tasa de aseo y le pega duro la inflación. En el último año, el precio de los plátanos subió un 57,2 por ciento y la leche un 35,98 por ciento, según el Dane.



Para el día que concedió la entrevista no tenía servicio. Se dedicó a lavar todo el local, junto con la joven que trabaja con ella, tras una exhaustiva temporada de Navidad y Año Nuevo. Tampoco había maduros esa tarde, todos estaban verdes.



A más de uno le tocó devolverse con una mueca en el rostro porque no pudo comer los tradicionales maduros con nombres particulares: ‘Tu pecho sobre mi espalda’, ‘La orgía’ o ‘El gran orgasmo bucal’. Solo tres días después abriría nuevamente el local.



La emprendedora tiene un proveedor en la Plaza Minorista con el que trabaja desde que empezó y que le tiene la paciencia necesaria para que escoja los plátanos maduros, porque no cualquiera le sirve. “Él sabe cómo me gustan a mí”. Incluso, se los guarda y los pone a madurar hasta que estén listos para ir a la plancha.



Admite que era difícil estar en la calle, en una esquina, al sol y al agua, esperando que no la movieran de ahí, pero también reconoce que ahora entiende a los comerciantes que se quejaban de los puestos callejeros cuando estaba en el centro.



Es celosa con su producto y por eso le ha costado delegar. Sin embargo, asegura que va para adelante y que quiere abrir más sedes en otros sectores de Medellín.



También explica que tiene otra idea en mente, aunque no la revela aún. Apenas la está planeando. “Ya me está pasando factura la plancha y el calor en las manos, entonces tengo que buscar algo que no tenga yo que estar ahí metida”, detalló la mujer que sigue usando las redes sociales y las transmisiones en vivo para atraer nuevos comensales.



Sus maduros son los que le han permitido salir adelante con sus dos hijas que hoy ya tienen 23 y 25 años. Ella tiene 43 y afirma que va con toda la energía y positivismo para seguir creciendo con su emprendimiento, a pesar de las adversidades, que nunca le han faltado, pero sigue por sus clientes que le hacen fila para probar sus maduros.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM