Jóvenes quieren, pero les cuesta conseguir empleo

A pesar de que en Medellín existen políticas públicas para promover el empleo decente y el acceso al trabajo para los jóvenes, los indicadores muestran que, por el contrario a lo que se esperaría, la ciudad no va bien en esta materia.



Por ejemplo, el 2017, según el DANE, cerró con una tasa de desempleo de 10,7 por ciento; es decir, 221.000 personas estuvieron sin empleo. Es significativo porque, en comparación con 2016, la cifra aumentó en 7.000 personas.

La población que más complicaciones encuentra para conseguir trabajo es la de los jóvenes (15-24 años). Según las cuentas de la encuesta ‘Medellín Cómo Vamos’, el desempleo de ese sector social cerró en 18,4 el año pasado.



Juan Davis Tous, experto en materia laboral, señaló que el problema con los más jóvenes no es solo de Medellín, sino que aqueja en general al país.



“Hay una paradoja en el empleo: se exige experiencia, pero no se da oportunidad de adquirirla. Por otro lado, la actitud hacia el mundo laboral requiere disciplina, paciencia y autocontrol de las emociones, y no son muchos los jóvenes con ese nivel de manejo”, explicó el experto.

No veo que el presupuesto que se destina al empleo tenga impacto positivo para las personas que urgen de oportunidades. En la ciudad hay más de 200.000 jóvenes que buscan su primer empleo. FACEBOOK

TWITTER

Precisamente por esta problemática se desarrolló el pasado 17 de octubre un debate en el Concejo de Medellín para hacer seguimiento al acuerdo 18 de 2016, ‘Política de Primer Empleo en Medellín’, que busca crear acceso al trabajo a los jóvenes



El concejal Jesús Aníbal Echeverri fue uno de los duros críticos hacia la administración. El cabildante consideró que la Administración Municipal no está haciendo un uso efectivo de los recursos.



Para sustentar su idea dio una cifra: en el periodo junio-agosto de 2018 el desempleo subió a 11,5 por ciento en la ciudad, convirtiéndose en la octava urbe con mayor desempleo del país.



María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico del Municipio, dijo que las cifras deben revisarse dentro del contexto. “Es cierto que el desempleo para el trimestre junio-agosto se haya situado en 11,5. Pero, no deben solo verse así. En este lapso no se destruyeron empleos, por el contrario, se crearon más. Pasa que a la ciudad llegan desplazados buscando un trabajo, llegan muchos venezolanos. En ese sentido se deben entender las cifras”, puntualizó la funcionaria.

Hay una paradoja en el empleo: se exige experiencia, pero no se da oportunidad de adquirirla FACEBOOK

TWITTER

Echeverri cree que el presupuesto que se destina es adecuado, pero eso no se refleja en las cifras.



“No veo que el presupuesto que se destina al empleo tenga impacto positivo para las personas que urgen de oportunidades. En la ciudad hay más de 200.000 jóvenes que buscan su primer empleo. Yo pido que nos muestren los indicadores, las metas fijadas en el Plan de Desarrollo; porque, lo que vemos, es que a pesar de todo esta problemática sigue creciendo”, expresó el concejal.



Según Echeverri, hasta el año pasado había 918 empresas que tenían convenio con la alcaldía de Medellín para dar acceso al primer empleo. Este año, aseguró el concejal, el número de esas compañías se redujo a 863.



“Esa situación nos está generando una pérdida de alrededor de 14.000 empleos. ¿Por qué ha bajado el número de convenios? Esa es mi pregunta. Eso me da para pensar que hay negligencia y descuido”, puntualizó el cabildante.

Esa situación nos está generando una pérdida de alrededor de 14.000 empleos. ¿Por qué ha bajado el número de convenios? Esa es mi pregunta. Eso me da para pensar que hay negligencia y descuido FACEBOOK

TWITTER

Consultada al respecto, la secretaria Galeano dijo que No sabe de dónde sacó la cifra el concejal.La funcionaria advirtió que desde su despacho estuvieron validando la información y no la encontraron.



Galeano, además, contó que el número de empresas asentadas en el Aburrá sigue creciendo. En cuanto a la crítica de que el presupuesto no está siendo bien ejecutado, la secretaria advirtió que este año el presupuesto fue de 87.000 millones de pesos que están orientados a la creación de nuevos empleos, la atracción de empresas y al fomento del empleo digno.

"El hecho de que nos encontremos entre las 10 ciudades de mayor desempleo deja mucho que desear y deja mucho por decir de Medellín" @JaimeCuartas en #PlenariaCM — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) 17 de octubre de 2018

Al cuestionarle por los resultados en los índices de empleo de la ciudad, Galeano consideró que hace parte de un problema económico nacional y que la constante migración de personas hacia Medellín aumenta las cifras de desempleo.

No quieren estudiar ni trabajar

Otro de los temas que preocupa es el de los jóvenes nini, una población entre los 15 y los 24 años que no estudia ni trabaja, ni quiere hacerlo.



Sin embargo, este no es solo un problema de ciudad: según el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM), de los 92 millones de jóvenes que hay en América Latina, 18 millones son nini.



El tema también es preocupante en la ciudad: el 22 por ciento de esta población lo es. Es decir, son más de 157.000.



Galeano expresó que desde su despacho se hacen llamados constantes para que esta población acceda al estudio o al trabajo. Pero, advirtió, es muy difícil cuando no hay voluntad por parte de ellos.

Es cierto que el desempleo para el trimestre junio-agosto se haya situado en 11,5. Pero, no deben solo verse así. En este lapso no se destruyeron empleos, por el contrario, se crearon más. FACEBOOK

TWITTER

El fenómeno afecta más a las mujeres. El 25 por ciento de jóvenes mujeres en Medellín es nini. La cuestión se explica porque muchas de ellas ejercen oficios domésticos no remunerados. La cifra en los hombres es de 18 por ciento.

El OPPCM hizo un llamado de atención, pues estos jóvenes afectarían la productividad del país y se convertirían en una generación con poca autonomía.



Miguel Osorio Montoya

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

​@MigoroMontoya