Hablan demandantes que tumbaron norma de consumo de licor en público

Con prudencia y expectativa. Así recibieron Alejandro Matta y Daniel Porras la decisión de la Corte Constitucional, que aceptó su demanda y tumbó dos normas del Código de Policía (el artículo 33 y el 140) que prohibían consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público.



Alejandro, abogado, contó que el proceso inició en el momento que comenzó a debatirse en el Congreso el nuevo Código de Policía, en el 2016, pues consideraba que la socialización con la comunidad era muy precaria teniendo en cuenta que estaba regulando la convivencia.

“Aprovechamos la línea jurisprudencial de la Corte y con base en eso construimos los tres argumentos de la demanda, que son: libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad y manifestación de presiones políticas en el espacio público. Pasó más de un año”, explicó Matta.

Añadió que no hubo dudas ni temores de que la demanda se quedara engavetada, pues ambos demandantes aseguran que la Corte Constitucional siempre ha sido respetuosa de los términos y se ha caracterizado por pronunciarse de manera independiente.“Aunque como es un asunto en el que están involucrados muchas preferencias morales y políticas estaba al vaivén de ciertas lecturas que hicieran los magistrados. Pero sí sabíamos que si se seguía la línea jurisprudencial tenía que darnos la razón. Es que es reafirmar lo que la Corte misma había dicho hace 20 años”, aseguró uno de los demandantes.

Contaron los demandantes, uno antioqueño y otro santandereano, que han recibido toda clase de respuestas, la mayoría de apoyo ante la decisión de la Corte y aclararon que las críticas y la discusión han sido sobre la demanda como tal y no sobre ellos, algo que valoraron.



“Nosotros le solicitamos a la Corte que condicionara el fallo. Porque una cosa es el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público para adultos y otra que se haga en espacios que están destinados para niños, niñas y adolescentes”, precisó el abogado.



Sin embargo, indicaron que al escuchar la rueda de prensa, la Corte no se refirió sobre ese tema por lo que no saben si no fue tomado en cuenta o fue pasado por alto. De allí la importancia de que salga el comunicado del alto tribunal. Algo que esperan los demandantes, salga la próxima semana, pues dicho comunicado dará una ruta clara.

Las libertades se defienden de forma colectiva.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en el espacio público. Todo parace indicar que declaró inexequible la prohibición prevista en el Código de Policía.@Daniricpole pic.twitter.com/J7pWNnoIQR — Alejandro Matta H (@alejandromattah) June 7, 2019

Que vergüenza que la @CConstitucional quiera legalizar el vicio por defender el libre desarrollo de la personalidad,esta presidenta y la ponente de esta pauperrima corte Gloria Ortíz y Diana Fajardo dándole la razón a unos tipos,Alejandro Matta y Daniel Porras y no a la comunidad pic.twitter.com/KtVD66QsJT — Solo Soy Will (@SoloSoyWill) June 7, 2019

Ni todo consumo es problemático ni todo consumidor es adicto. El espacio público requiere acuerdos constantes entre derechos que pueden llegar a enfrentarse. Generalizar las prohibiciones es más fácil y puede ser popular, pero no es compatible con una democracia liberal. — SantiagoLondoñoUribe (@slondonouribe) June 7, 2019

Sobre las reacciones, contó Matta, las considera saludables pues permite que se debata sobre diversos temas como el consumo problemático de licor y sustancias sicoactivas o sobre las medidas de prohibición.



Precisamente, el concejal de Medellín, Daniel Carvalho, opinó que estas medidas han demostrado ser estériles y que este 13 de junio habrá un debate en el concejo sobre el tema.



“En el debate demostraremos que la aplicación de ciertos artículos del código de policía ha tenido como consecuencia la degradación de la seguridad y la convivencia en sectores icónicos de la ciudad como el Parque del Poblado”, indicó el corporado.



