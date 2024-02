Así operan los grupos delincuenciales que azotan al parque Lleras en Medellín

La consolidación de Medellín como una ciudad atractiva para los turistas nacionales y extranjeros, así lo demuestran las cifras al alcanzar la visita de más de un millón y medio de personas en 2023, ha dejado al descubierto que esto está siendo aprovechado por grupos ilegales que se acercan a quienes no llegan a un turismo responsable y de valor.



Las autoridades han identificado lo que sucede en sitios tan populares como el Parque Lleras, ubicado en el centro de la comuna El Poblado, sur de la ciudad, entre las carreras 37 y 39 y las calles 9 y 9A, y sus alrededores.

En esta zona, que también abarca la calle 10 y la avenida El Poblado (carrera 43A), vías importantes para la conexión con el sur de la capital antioqueña, grupos ilegales son quienes, según fuentes de inteligencia, se encargan de temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, tráficos de drogas y hurto en todas sus modalidades.

Así lo explica el general en retiro Pablo Ferney Ruiz Garzón, subsecretario de seguridad y convivencia de Medellín, quien precisó que “atendiendo a un inventario criminal” que tiene la Secretaría con los organismos de control como Ejército, Policía y Fiscalía, allí hay cuatro grupos plenamente identificados.



“Tienen injerencia en el sector de El Poblado en diferentes puntos, entre ellos el parque Lleras. Estas cuatro estructuras criminales generan una serie de múltiples actividades delictivas”, dijo el subsecretario.



Ellas son ‘La Terraza’ y ‘Robledo’ o ‘Los Pesebreros’, dos grupos delincuenciales organizados; ‘La Raya’, un grupo de delincuencia común organizado; y un grupo delincuencial que está integrado por ciudadanos venezolanos.

parque Lleras de Medellín

Indica el funcionario, quien fue comandante de la Policía Metropolitana años atrás, que estas estructuras "generan una serie de múltiples actividades delictivas como es el tráfico local de estupefacientes, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que este es el tema más delicado del cual hemos prestado bastante atención en esta Administración, el hurto en sus diferentes modalidades, especialmente por escopolamina y hurto violento a ciudadanos extranjeros”.



Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en esta comuna, en los primeros 26 días de este año, se han registrado 114 casos de hurto a personas, correspondiente a 48 mujeres y 66 hombres. Entre las modalidades de las denuncias están: atraco (51 casos), descuido (27), cosquilleo (22), raponazo (5) y escopolamina (2).

Seguridad en El Poblado, Medellín.

Esta última es una de las usadas en el sector del Lleras para el hurto a turistas que son contactados a través de redes sociales o plataformas digitales.



Así ha quedado evidenciado en varias oportunidades y con la captura, semanas atrás, de tres hombres que se dedicaban a contactar a personas de la comunidad LGBTIQ+ para drogarlos y robarlos.



Con estas capturas se esclarecieron 10 casos que, según lo detalló la directora seccional de Fiscalía Medellín, Yiri Milena Amado, las víctimas eran sedadas. Su centro de operaciones era la zona del parque Lleras.

Otro actor en la zona

Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y analista e investigación del crimen urbano-rural y el crimen trasnacional, habla de la existencia de otra estructura, la convivir del parque Lleras, existente hace más de 10 años y que es un apéndice o brazo de las convivir que se han apoderado del centro de Medellín.



Para Corpades esta estructura hoy hace presencia en el lugar y les paga tributos a otros para poder operar allí.



“Lo que nosotros vemos hoy es que esta convivir paga, les paga a otros para operar ahí, a otras estructuras que están, que pueden estar en la zona. Pero lo primero que hay que dejar claro es que para nosotros sigue existiendo el control bajo una convivir” dice Quijano.

Cerramiento en el parque Lleras de Medellín

Esta estructura ilegal, explica el experto, opera de la misma forma como sucede en populares parques del centro como Berrío y Bolívar, como una banda que se conoce como ‘los Cocuelos’, estructura que paga entre el 25 y 30 por ciento de sus “ganancias” para poder “trabajar”.



“Hay bandas organizadas golpeando extranjeros, enfocadas en los extranjeros y se han organizado para golpear extranjeros, para robarlos, para todo esto, no solamente en el parque Lleras sino en la 70, la llamada zona ‘play’ de la 70, también en el Centro de la ciudad, lo que es el parque Botero y alrededores. Sí, es cierta la existencia de esas bandas, pero lo que sí debemos dejar claro es que nosotros seguimos insistiendo en que hay una banda que opera definitivamente en el parque Lleras, a la que le rinden tributo para operar”, acota Quijano.

Ante la aparición de este quinto grupo en este sector de El Poblado, el subsecretario aseguró que por “labores de inteligencia” solo se han identificado las primeras cuatro, lo que “no quiere decir que no haya presencia o injerencia de otras estructuras".



Para atacar los que viene pasando, aseguró Ruiz, se avanza en actividades de prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el proxenetismo, la prostitución, al igual que en una línea investigativa en contra de las estructuras que tienen presencia allí.

Dice Quijano que Medellín, para afrontar estos fenómenos que están llegando con el turismo "malo", que no es todo el que visita la ciudad, es que la inteligencia "despierte" y sepa quiénes son los que viajan y a qué viajan, como ocurre en otros países del mundo.



No se puede olvidar que a la ciudad han llegado miembros del crimen trasnacional a hacer negocios y a refugiarse. "Aquí vienen pedófilos, pornógrafos infantiles, aquí vienen personas para la trata de personas, para hacer negocios de drogas, o sea, aquí viene mucha gente. La pregunta es, ¿dónde está el control del Estado?", concluyó Quijano.

Parque Lleras

Las que tienen en la mira

El grupo de delincuencia organizada (GDO) ‘la Terraza’ es una legendaria estructura del Valle de Aburrá que viene desde la década de los 80 y que es famosa porque participó en varias guerras como contra las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el bloque Metro, las milicias y estuvo en la confrontación entre Erickson Vargas Cárdenas, alias ‘Sebastián’ y Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’.



Estos dos sujetos, tras la extradición de Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, se disputaron a sangre y fuego por el control territorial y las rentas ilegales en la subregión.



La otra GDO es ‘Robledo’, también llamada ‘los Pesebreros’. Una estructura muy antigua de la comuna 7 de Medellín que tiene tentáculos, entre otros lugares, en La América (comuna 12), San Javier (comuna 13) y el corregimiento San Cristóbal (comuna 60).



La banda de ‘la Raya’ es una estructura poderosa que ocupa parte de la comuna 15 (Guayabal), pero también tiene injerencia en el municipio de Itagüí y presencia en la comuna 16 (Belén). Dedicada al narcotráfico, sicariato, extorsión y paga diarios.

