Los ‘globeros’, guardianes que vigilan el cielo antioqueño en Navidad

Sandra Asprilla miró al cielo y sintió temor. Arriba, hasta donde le alcanzaba la mirada, decenas de globos se movían pesadamente por los aires. Eran tantos que no pudo contarlos. Muchos venían del sur, especialmente de La Estrella; otros bajaban de Calatrava, en Itagüí, mientras algunos más avanzaban arrastrados de norte a sur por los vientos.

Sabía que una sola mecha incandescente de esa infinidad de globos podía causar un incendio desastroso. Pero dejó el susto, tomó el radio y llamó a la sala de control de riesgos para informar la dirección de los más cercanos. Se sintió preparada para afrontar cualquier situación.



La anécdota la contó la misma Sandra, quien desde hace poco más de un mes trabaja con el Grupo Éxito, en la sede de Viva Envigado, dentro del marco del Plan Navidad que desarrolla cada año esa compañía. Deiby Alexánder Muñoz, coordinador regional de gestión de riesgo del Éxito, explicó que este plan surgió en el 2008 para prevenir posibles incendios causados por globos de mecha.

Sala de control de riesgos con pantallas para el monitoreo y comunicación directa con los bomberos. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

En el 2007, uno con la mecha todavía encendida cayó sobre las bodegas del centro de distribución de Las Vegas, en Envigado. Ese único globo, que alguien debió haber elevado en medio de una celebración, ocasionó un incendio que consumió 33.000 metros cuadrados, precisó Muñoz. Ese fue la génesis del Plan Navidad.



No es que antes no se tuviera en cuenta el factor riesgo de incendio, sino que a partir de ese incidente comenzó a implementarse un sistema de seguridad más completo. En esta ocasión, el plan comenzó el pasado 17 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de enero.



Son dos meses intensos, en los que el personal divisa el firmamento con algo de celo, como el que en una guerra vigila que los aviones enemigos no invadan con intención de bombardear. En total son 120 operadores de control de riesgo de temporada (OCRT) que escrutan el cielo para que una mecha no ocasione una tragedia.

“Mire, nosotros llevamos un registro de todo. ¿Quiere saber cuántos globos hemos registrado este año? Van 2.040, la tradición de los globos de mecha sigue. Incluso, tenemos identificados los barrios de donde más elevan. De algunos de ellos, en una noche, pueden tirar 200”, expresó Muñoz.



Y esa cantidad de globos causa problemas serios, no solo para el Grupo Éxito.

Según cifras de la corporación empresarial Prosur, este sector ha perdido 10.000 millones de pesos en el valle de Aburrá a causa de incendios provocados por globos.



En el 2016, por ejemplo, uno cayó sobre el Restaurante Palogrande, de Envigado, provocando una gran conflagración que arruinó la estructura del local y dejó pérdidas por 400 millones de pesos.



Según cálculos de la misma corporación, las empresas del sur del valle de Aburrá gastan cinco millones de pesos en promedio contratando a personas para que, desde los techos o superficies con buena visibilidad, avisten el posible peligro de un globo con mecha incandescente.

Antes, a estas personas se les conocía como ‘globeros’. Ahora, precisó Muñoz, se les llaman OCRT como una manera de dignificar el oficio. Estos operarios reciben una capacitación previa antes de comenzar sus labores.



Sandra dijo que, en su caso, tuvo un buen proceso de aprendizaje que le permitió lidiar con situaciones difíciles, como la noche en que vio una infinidad de globos adornando el cielo.



También recordó que una noche vio que un globo bajaba con la mecha encendida. Entonces, hizo lo que el protocolo dicta: comunicarse con la sala de control, en donde hay pantallas que monitorean todos los almacenes y tiene comunicación directa con los bomberos. Muñoz explicó que hay varios códigos para alertar sobre la situación. Cuando un globo viene acercándose, se denomina como ‘Alfa 0’. Cuando va a caer sobre la dependencia, pero tiene la mecha apagada se clasifica como ‘Alfa 1’. En cambio, cuando va a caer y tiene la mecha aún encendida, se da la alerta diciendo ‘Alfa 2’.

Esa noche que recuerda Sandra venía bajando un globo con su mecha encendida. Se comunicó con la sala de control. A pesar de que sintió temor, pues era la primera vez que se enfrentaba a la angustiante situación, logró sobrellevarla.



Con la dotación de mangueras y equipamiento apagaron el globo, que había caído sobre uno de los techos.



Estas situaciones siguen pasando porque, a pesar de las campañas que se hacen todos los años, las personas siguen concibiendo a los globos de mecha incandescente un patrimonio navideño.



“Con las estadísticas que llevamos acá nos damos cuenta de que la gente sigue con la tradición de los globos. Incluso, este año ya registramos más que en el 2017”, argumentó Muñoz.

Y, mientras esta tradición siga viva, los techos y terrazas de las empresas del sur del valle de Aburrá seguirán ocupando a los globeros que, como Sandra, escrutan el cielo día y noche con un solo objetivo: apagar el peligro.



De igual forma el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) aseguró que durante esta temporada decembrina las ocho estaciones de bomberos que hay en la ciudad están disponibles de forma permanente las 24 horas del día.



Cifras del Dagrd indican que en diciembre del año pasado se atendieron en la ciudad 11 incendios “al parecer provocados por globos de mecha, de los cuales seis casos fueron en estructuras y cinco forestales”.



MIGUEL OSORIO

Para EL TIEMPO