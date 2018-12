Los dramáticos testimonios de los afectados por la crisis de la salud

La soledad se adueña de algunos pasillos y habitaciones de la clínica León XIII de Medellín, que aunque tiene capacidad de 650 camas, solo tiene 478 pacientes debido a la imposibilidad para atender a más por la grave situación financiera que atraviesa.

Lo paradójico, es que si bien la IPS debe 214.000 millones de pesos a proveedores, a la IPS le deben 393.000 millones de pesos.



Y mientras la Superintendencia de Salud intenta buscar soluciones para suspender las cuentas embargadas de la IPS y garantizar la fluidez financiera de esta, en el interior de la clínicas son los pacientes y sus familias los que sufren la peor parte.

Embargos a las cuentas de la IPS tiene afectado la prestación de servicio en la clínica León XIII Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Jennifer Quejada es una de esas. Su hijo, Miguel Ángel Restrepo, de 7 meses, lleva casi 90 días en la clínica y dice que el pequeño aún no ha sido atendido.



"Lo traje cuando tenía 4 meses y medio porque tenía una infección urinaria y resultó que tenía una obstrucción y necesita una cirugía. Pero hace falta que Coomeva autorice la remisión, dicen que no la han autorizado porque no cuentan con los recursos y ya hemos hecho todo lo necesario durante este tiempo", cuenta.



Asegura que ha interpuesto tutelas, desacatos e incluso ha llevado su caso a Supersalud pero nada ha servido. "Las respuestas siempre son que les dan dos días a la EPS para que den respuesta, pero nunca se cumple. He ido muchas veces a Coomeva, pero ellos no dan respuesta, solo me piden paciencia. Esta crisis nos tiene muy preocupados porque ya llevo dos meses y medio acá y a mi hijo no le han hecho nada. Si cierran el hospital, ¿qué va a ser de nosotros? Si fuera por la EPS mi hijo estaría en la casa sin nada", expresa la mujer con impotencia.

¿Por qué prevalece la situación económica por encima de la salud de los niños? Eso se pregunta Yolima Álvarez, prima de Miguel Álvarez, de 8 años y quien está hospitalizado por un tumor que le está creciendo en el tabique y le ha hecho desplazamiento del globo ocular izquierdo afectándole incluso las vías respiratorias.



"El 14 de noviembre tuvo una cita con otorrino y dijo que era prioritaria la cirugía porque pueden estar comprometidas las estructuras cerebrales. Seguimos aquí a la espera de que Coomeva nos haga la remisión. Hace tres meses perdió a la mamá por un cáncer pulmonar que tampoco fue atendido a tiempo", expresa la mujer quien añade que para su familia, la culpa es de la negligencia que se ha venido presentando en el sistema de salud, específicamente con la EPS , porque le descubrieron el cáncer en junio y le dieron cita para octubre.



"Ella murió el 19 de septiembre. Mi tía es la que se ha encargado de acompañar al papá del niño en todo este proceso y recibió una llamada de la EPS hace más o menos una semana en la que le dijeron que ya había un lugar para la cirugía, porque acá en Medellín solo se puede hacer en el San Vicente y en el Pablo Tobón. En el San Vicente han contestado que no hay camas y que uno de los aparatos para la cirugía estaba dañado. Al Pablo Tobón mandamos un derecho de petición y contestaron que no pertenecían a la red hospitalaria de Coomeva y que la cubertura de ellos está muy alta. Sabemos que esta es la única IPS que está atendiendo a los pacientes de Coomeva, por eso también es nuestra angustia con la situación que está viviendo", narra Yolima.



Paciencia es lo que les responden siempre, pero para ella y sus familiares la paciencia es difícil tenerla, "sobre todo en esta época en la que el niño necesita estar en familia disfrutando de la compañía de sus hermanos. No es fácil entender que esté perdiendo tanto tiempo de su vida aquí, para él es muy angustiante sentirse abandonado en estas condiciones", indica.

Marisol Correa es una docente pensionada. Cuenta que lleva más de un mes tratando de conseguir una cita con el médico general y no ha sido posible porque no hay médicos.



"Necesito que me trascriban una fórmula de siquiatría pero no hay ese servicio. Estamos muy mal y las EPS son las que están quebrando esto. Como no hay médico general, me mandaron para urgencias. Aquí me vuelven a hacer pasar por Triage y es posible que me vuelvan a mandar a cita prioritaria porque así se la pasan. La salud está gravísima, las EPS se la están robando toda y no tenemos quién nos defienda", dice la mujer.



Iván Castro, paciente de urgencias por el magisterio, es uno de los pocos que sí ha recibido la atención que requiere.



"En este momento siento que no hay nada anormal en la atención. Pero reconozco que estamos en un problema grave por los embargos que hay, ese es el real el problema. Hasta el momento me han atendido normalmente", manifiesta.



Por ahora sigue incierto el futuro de la IPS Universitaria. Los 7.000 millones que recibirá como pago de la deuda solo les sirve para pagar nómina de noviembre a los más de 3.500 empleados que tiene según las directivas de la entidad.



MEDELLÍN