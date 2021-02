Los dolorosos mensajes tras dos años de la muerte de Legarda

“Este tiempo no es fácil para mí y para mi familia, todos estamos sintiendo los mismo. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para verlo como un poquito más positivo, que está con Dios, pero es una fecha que trae mucho drama, mucho dolor”, estas fueron las palabras con las que Daniela Legarda recordó este domingo al fallecido cantante Legarda, quien murió hace dos años.

En un video que dio a conocer en sus redes sociales, la también artista en medio de lágrimas, recordó a su hermano y narró cómo vive momentos de dolor desde su muerte, desde que empezó a padecer ansiedad, depresión y ataques de pánico.



Y es que el 7 de febrero de 2019 a la 1:20 p. m., en el barrio El Poblado de Medellín, dos asaltantes en moto alcanzaron un vehículo Volkswagen blanco en el que iban un escolta y un acompañante. Los fleteros golpearon la ventana de la puerta delantera derecha, el escolta trató de adelantar el vehículo, pero colisionó con otro.



Los fleteros se dirigieron de nuevo al automóvil, por lo que el escolta, quien manejaba el vehículo, tomó una pistola y disparó seis veces en contra de los agresores. Cuatro balas impactaron en el cuerpo del parrillero y dos, en el conductor de la moto.



Una de las balas impactó en la zona parietal izquierda de la cabeza del cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda, quien se movilizaba por ese punto como pasajero en un Chevrolet negro que había solicitado.

A pesar de que el cantante fue llevado a un centro asistencial, el artista de 29 años falleció a las 4:50 p. m. por el estado de gravedad en el que llegó.



“Si ustedes están pasando por algo similar sí se pone mejor, pero siempre en esas fechas que son más dolorosas que otras pero no están solos, porque mi familia estamos pasando por las mismas cosas”, manifestó Daniela.



Su mensaje no fue el único. Además de las páginas de fans, que han conmemorado la fecha desde este domingo, su exnovia Luisa Fernanda W escribió en sus redes sociales palabras que aunque no se referían directamente a Legarda, coinciden con la fecha.



“Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad”, escribió Luisa Fernanda.

El caso

En el caso de los asaltantes, Hernán Ardila Valencia —de 27 años de edad— falleció en el intento de atraco, mientras que Juan Sebastián Ramos —de 21— resultó herido y fue capturado. Una semana después, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso civil agravado.



De acuerdo con el comandante de la Policía de Medellín de ese momento, general Eliécer Camacho, el presunto fletero que falleció tenía tres antecedentes, dos por porte de armas y uno por estupefacientes. El otro supuesto fletero también tenía tres antecedentes por venta y porte de estupefacientes.



En junio del 2019, el Juzgado 9 Penal del Circuito de Medellín ordenó precluir la investigación en contra del escolta Jesús Alarcón luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.



“No hay duda de que el escolta actuó bajo la figura de legítima defensa objetiva en contra de los fleteros, ya que la agresión no fue provocada por él (...). Legarda figuró en la escena como un tercero neutral, fue un caso fortuito”, expresó el fiscal del caso al solicitar la preclusión.



La decisión del juez fue tomada luego de analizar videos, informes técnicos de balística forense, declaraciones de testigos y unas 100 fotografías.



En su momento, Daniela Legarda dijo que lo único que sabe del caso es que se trató de un accidente, y que su familia había manifestado no tener nada contra el escolta.



“Nunca buscamos nada, lo peor ya pasó, solo nos enfocamos en mejorarnos y estar en familia. Mi hermano no era de este mundo, era un ángel viviendo la experiencia humana, él era más grande que este mundo. Fue un impacto muy grande, y nos dejó un legado de amor inmenso que ha inspirado a muchas personas. Estamos enfocados en dejar el nombre de Legarda en alto”, concluyó Daniela.



En el reciente video publicado, pidió a las páginas de fans enviar un mensaje más positivo a los seguidores, más allá del dolor que le genera la fecha, tanto a ella como a su familia.



MEDELLÍN

