En la tarde de este miércoles, 19 de abril, se conocieron nuevas decisiones sobre el conflicto que existe entre Atlético Nacional y la barra Los Del Sur, y lo que serán los próximos encuentros del conjunto verdolaga por el torneo local.



(Lo invitamos a leer: La decisión de Envigado sobre dejar ingresar a su estadio a hinchas de Nacional)



Por un lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, regresó al país tras interrumpir una comisión internacional de EPM en Centroamérica para resolver personalmente el problema entre el club y la barra.

En ese sentido, el próximo viernes habrá una nueva reunión entre las partes en Medellín para tratar de encontrar una solución a la problemática.



(Lo invitamos a leer: Alcalde Quintero asume tono conciliador e insiste en responsabilidad de Nacional)



Paralelo a ello, el alcalde de Envigado, municipio vecino de Medellín, informó que la administración municipal le prestará al equipo Envigado FC el estadio Polideportivo Sur para su encuentro contra Atlético Nacional el próximo domingo.

Facebook Twitter Linkedin

Hinchas de Atlético Nacional. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Y anunció que todas las barras del conjunto verdolaga podrán ingresar al escenario deportivo, lo cual incluye a 'Los Del Sur' y sus disidencias.



En medio del anuncio, que fue agradecido por la barra, Felipe Muñoz, líder de la organización, aseguró que 'Los Del Sur' no están haciendo ninguna exigencia a Atlético Nacional en la Mesa Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol de Medellín.



(Además: Lo que hay detrás de la pelea entre barra de Atlético Nacional y sus directivos)



"A veces nos pintan como si estuviéramos en una mesa de negociación, exigiendo y pidiendo, como si fuéramos actores bélicos y eso no es así", apuntó Muñoz.



Y agregó: "A nosotros Nacional nos notificó que no le interesa tener más una relación contractual, que está estipulada en la legislación nacional. Es una decisión unilateral muy extraña, pero es una decisión de Nacional".

Facebook Twitter Linkedin

Protesta de hinchas de Atlético Nacional en diciembre de 2022. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los Del Sur no depende de los contratos

El líder señaló que, por su parte, están esperando que los directivos de Nacional "tengan la nobleza y humildad de dialogar" y aclaró que las exigencias que se están haciendo son por parte de la alcaldía de Medellín.



"La Alcaldía le pide que tenga un diálogo con nosotros y nosotros estamos a la espera de que así sea", explicó el barrista.



(Lea también: La pelea política en Medellín por plata de EPM que no llegó por acciones de UNE)



Además, dejó en claro que 'Los Del Sur' no depende de los beneficios que le otorgaba el club. "Será lamentable que Nacional decida romper un asunto que está legislado y que va en la misma vía del sentido común. Será su decisión. Nosotros lo que queremos es ver fútbol, nunca hemos dependido de estos contratos y convenio, porque existimos antes que eso existiera".



En cuanto a las exigencias de la Alcaldía, el barrista aseguró que no sabía lo que la administración estaba solicitando, pero afirmó que tenía razón en pedirle a Nacional que dialogue y que ceda.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El alcalde Quintero aseguró en sus declaraciones que le piden a Nacional retomar el diálogo con la barra y hacerse cargo de la seguridad del estadio durante los encuentros deportivos.



En lo deportivo, el líder Muñoz envió un mensaje sobre los directivos del equipo: "La dirigencia de Nacional está equivocada, ojalá dé un paso al costado pronto, no le están haciendo ningún bien deportivo a Nacional. Es un motivo para que nosotros estemos preocupados".



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com