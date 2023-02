Empresas Públicas de Medellín anunció nuevos cortes de agua en sectores de Medellín y Copacabana para los primeros días de febrero. La interrupción en el servicio de acueducto se hace con el fin de adelantar labores técnicas y de modernización en el sistema.



(Lo invitamos a leer: Preocupación en Antioquia por posible escasez y aumento de precios por bloqueos)



Este proceso incluye el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, según como es señalado en la Ley, que debe realizarse dos veces por año, "con el propósito de entregar un servicio de calidad a la ciudadanía", aseguró EPM.

Por tal razón, entre el miércoles, 1 de febrero, y el viernes, 3 de febrero, se adelantarán los siguientes cortes en Medellín y Bello.



(Le puede interesar: Revelan detalles de masacre en Antioquia: 4 jóvenes fueron asesinados)



El miércoles, 1 de febrero, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche habrá interrupción en los siguientes barrios de Medellín:



Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1, La Avanzada (Santa Elena), María CanoCarambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente, La Cruz y La Honda.



En esta zona se verán afectados 11.113 usuarios de la ciudad, según informó EPM.



Para el jueves, 2 de febrero, se tiene previsto que durante el día —entre 9 de la mañana y 3 de la tarde— no haya servicio de agua en los barrios El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito. Cerca de 5.393 usuarios se verán afectados.



Además, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del viernes, 3 de febrero, más de 7.773 usuarios de Medellín y Copacabana se verán afectados en los siguientes barrios.



En Copacabana: Centro Simón Bolívar, El Remanso, La Asunción, La Azulita, La Misericordia, Las Vegas, Machado, Pedregal, Porvenir y Tobón Quintero.



En Medellín: Doce de Octubre No.1 y 2, Picacho y San Martín de Porres.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



EPM informó que cualquier inquietud adicional se puede consultar en la línea de atención 604 444 4115 o en su cuenta en Twitter @epmestamosahi.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com