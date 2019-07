Los 10 puntos donde habrá movilización de taxistas en paro en Medellín

“La informalidad ya no es solo un problema de los taxistas, ya es una afectación para toda la ciudad”. Con estas palabras, Sandro Ibarra, fundador de la organización Somos Taxistas, se refirió a la movilización nacional que este gremio realizará este 10 de julio y que en Medellín han bautizado como el 'J10'.



El motivo: una protesta de este gremio en contra de la falta de acciones contundentes de los gobernantes de turno para las aplicaciones de transporte no reguladas o informales.

En total, de acuerdo con los organizadores del evento, serán 10 concentraciones que comenzarán entre 4:30 y 5:00 de la mañana desde las cuatro zonas desde donde saldrán en el valle de Aburrá así:



Norte: Una saldrá desde el Parque de Bello, autopista Norte hacia el sur, hasta la glorieta de Solla. Otra, iniciará en la glorieta de Niquía, tomará la variante paralela (sentido norte-sur) y también terminará en la glorieta de Solla. Una tercera se aglomerará en el retorno de la autopista Medellín - Bogotá y de allí bajará hasta la glorieta de Solla.



Desde allí, la idea es que todas se unan en un recorrido por la autopista hasta tomar el puente Horacio Toro y de allí llegar a La Alpujarra.

Se espera que los taxistas en paro se congreguen en La Alpujarra para criticar la supuesta falta de operatividad ante la informalidad. Foto: Cortesía

Sur: Saldrá desde el Hospital de Sabaneta para luego tomar la avenida Regional e ingresar a Itagüí. Luego, tomarán el puente Pandequeso para llegar a Envigado hasta la glorieta de la avenida Las Vegas y de allí continuar con el recorrido hasta la Aguacatala.



Oriente: Esta zona tendrá dos puntos de encuentro: uno en Buenos Aires, Barrios de Jesús, desde donde bajarán por la calle Ayacucho hasta la glorieta virtual y luego tomar la calle 50 y bajar hasta la Plaza de Florez. De allí giran hasta La Playa, luego la avenida Oriental hasta San Juan y de allí llegar a La Alpujarra.



El segundo punto es en la Avenida Las Palmas, comenzando en el retorno donde está el CAI. De allí bajan hasta la calle 33 hasta la glorieta de la avenida Ferrocarril para de este punto llegar hasta San Juan.



Occidente: Tendrá cuatro puntos de encuentro: uno será el parque de La Floresta, desde donde tomarán la 82 hasta la calle 50 (Colombia), donde se unirán con otros participantes aglomerados en otro de los puntos, en Mercados Madrid, e ir juntos por la avenida 80 hasta la glorieta de Don Quijote.



Otro punto será Belén Las Playas, en el Aeroparque Juan Pablo II sobre la carrera 70 para llegar hasta la glorieta del Rodeo. De allí se toma la avenida 80 hasta la glorieta de Don Quijote.



El último punto será en la Terminal del Sur, desde donde irá hasta la glorieta de la calle 10 y de este lugar cogen la avenida Ferrocarril hasta San Juan.

Con la informalidad el taxista pierde económicamente, pero la ciudad pierde ambiental y logísticamente. Es que nos estamos llenando de vehículos FACEBOOK

TWITTER

“Si bien hay 19.250 taxis registrados solo en Medellín, se esperan que al menos 5.000 participen de la marcha y que los que no lo hagan, que por lo menos dejen los carros guardados. Y esperamos que se otros sectores y ciudadanos también se unan, porque con la informalidad el taxista pierde económicamente, pero la ciudad pierde ambiental y logísticamente. Es que nos estamos llenando de vehículos”, aseguró Ibarra.



Por su parte, la alcaldía aseguró que respetará la protesta, pero que no permitirá el bloqueo de calles ni que haya vías de hecho.



“Respeto su trabajo y a cada uno de los de los taxistas que tiene la ciudad, sabiendo que esa es su labor y le llevan el sustento diario a sus familias. Acá van a tener las garantías, pero el favor que les pido, en nombre de la ciudadanía, es que no bloqueen las calles”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



De acuerdo con el mandatario, la razón de la protesta es un tema que tiene que ser reglamentado desde el orden nacional y Medellín solo puede intervenir con los controles.



En ese aspecto, la administración municipal aseguró que desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019, la Secretaría de Movilidad de Medellín realizó 1.273 operativos para contrarrestar el transporte informal. Se impusieron 6.932 comparendos y se inmovilizaron 5.104 vehículos. En este mismo periodo 3.109 licencias de tránsito fueron suspendidas y 143 canceladas por esta infracción.



MEDELLÍN