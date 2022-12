A Mauricio Ballesteros y Mauricio Flórez no solo los une su nombre, también la tragedia. Ambos compraron apartamento en Continental Towers, ambos fueron desalojados hace más de 9 años y ambos estuvieron presentes cuando este fue implosionado en la mañana de este jueves 8 de diciembre.



Había expectativa momentos antes de que sonaran las alarmas, los dos hombres se veían tranquilos y decían que, después de tanto tiempo, ya habían hecho el respectivo duelo y se habían hecho a la idea de que no volverían al que por poco tiempo fue su hogar.

Sonó la alarma y uno de ellos se echó la bendición, como dándole el último adiós a la edificación. El otro miraba expectante a que los 250 kilos de Indugel borraran del mapa aquel edificio que tantas penas le ha causado.



Pero, al igual que el edificio, los hombres también se derrumbaron cuando este cayó. Las emociones y los recueros afloraron y las lágrimas comenzaron a brotar.



“Aunque ya tenemos el duelo muy elaborado y hemos resuelto otra vez nuestra vida, esto no deja de mover fibras y algunos sentimientos, sobre todo porque se le vienen a la mente a uno dos cosas: cuando uno llegó a vivir allí a cumplir todos sus sueños y luego cuando nos desalojaron”, cuenta Ballesteros.



Al verlo caer, dice que pensó en quienes construyeron aquel edificio malhecho que destruyó tantas vidas. “Pensaba en cómo fueron capaces unas personas tan deshonestas, con la benevolencia del Estado que permitió construir estos edificios, de poner en riesgo nuestras vidas al dejarnos habitar este edificio mal construido”, agrega el hombre.



Dice que espera que este sea el comienzo del fin de una pesadilla tan larga que han vivido en casi una década y que sea la primera de muchas buenas noticias en todo este proceso para darle cierre a este doloroso capítulo.



Mauricio Flórez, por su parte, confiesa sentir tristeza al ver que en esa pila de escombros quedaron enterrados muchos sueños, así como su proyecto de vida.



“Yo afortunadamente no quebré y también entendí que esos sueños no los perdí, sino que me los habían arrebatado esas personas que cometieron ese ilícito contra todos nosotros. Los sueños no se enterraron solos, nos los robaron. Esperamos recuperarlos cuando los culpables paguen por lo que hicieron”, afirma el afectado.



A su mente llegaron los momentos en lo que compró el apartamento, feliz por haberlo hecho en una zona exclusiva de la ciudad y con las cosas compradas a su gusto para hacer de este, su hogar ideal.



“Tenía terraza, hacía asados con los amigos y estaba adornando mi casa con todo hecho a la medida…Le cuento algo: durante la construcción iba tanto a Homecenter que las empleadas ya me reconocían, es que todo lo que había en el interior del apartamento lo había comprado yo a mi gusto, hasta el último tornillo”, dice Mauricio.

Mauricio Ballesteros y Mauricio Flórez compraron en Continental Towers Foto: Jaiver Nieto

Luego vino el momento en el que tuvo que dejar para siempre el lugar que con tanto esfuerzo comenzó a construir. Tuvo que empacar lo que pudo en una maleta y luego, a los pocos meses, tenía que sacar todo lo que pudiera en tres horas que les dieron para el proceso.



Como él, fueron otras 61 familias las que tuvieron que ser evacuadas para nunca más volver.



Ante la imposibilidad de repotenciar el edificio y de no poder volver, el lote quedó a nombre de los 69 afectados, quienes tienen que responder por la administración, el predial y la valorización.



Sobre lo que pasará, dicen que por ahora van paso a paso, lo primero era implosionar el edificio y ya luego sentarse con la alcaldía para saber qué se hará con el lote.



También esperan muy pronto tener solución a la Acción de grupo interpuesta desde 2014 para que la ley obligue a que los responsables paguen por la afectación a las familias que compraron.



Y la caída del Continental, para él, abre una puerta de esperanza para que esto ocurra, para que finalmente tengan lo que no tuvo la edificación: una reparación digna.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @AlejoMercado10