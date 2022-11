El proyecto hidroeléctrico más importante del país en el último tiempo está en una fase crucial. Las dos primeras unidades de generación de Hidroituango están a pocos días, si todas las pruebas resultan exitosas, de entrar en funcionamiento, tras cuatro años de retraso.



En medio de la expectativa que hay por el inicio de operaciones antes del 30 de noviembre, fecha límite para cumplir con el compromiso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se ha discutido en diferentes escenarios las condiciones de riesgo en las que está el proyecto en su fase de pruebas

Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que antes de prender cualquier turbina se debe evacuara la población en riesgo, como medida de precaución.



Por esta razón, el día de ayer se llevo a cabo una reunión del Puesto de mando unificado (PMU), en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. En el encuentro participaron miembros de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), funcionarios de EPM e integrantes de las comunidades aledañas.

Panorámica reciente del proyecto, que avanza en pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

La recomendación de la UNGRD

Al terminar, se estableció que el próximo martes 8 de noviembre se realizará una reunión del comité municipal de riesgo de Valdivia para definir la realización de una evacuación en la zona. Además, el Servicio Geológico Colombiano evaluará el proyecto en terreno para definir sus condiciones y así tomar una decisión en el próximo PMU.



La UNGRD fue clara con su recomendación de que evacuarán a 4.000 familias de Puerto Valdivia, que puedan encontrarse en riesgo tras el encendido de las turbinas.

Javier Pava, director de esta entidad, presentó un plan de evacuación preventiva en la zona.



“Esperamos que EPM, con su asesoría, presenten cómo van a ejecutar el plan de evacuación. Igualmente, pedimos coordinación con las autoridades locales y departamentales para que se lleve a cabo”, señaló Pava.

"Es la primera vez que un PMU se hace con la comunidad. En el #GobiernoDelCambio queremos que la comunidad se involucre y participe de la toma de decisiones. El proyecto ahora es sensible porque pronto va iniciar la operación de las dos primeras unidades” señaló Director @UNGRD pic.twitter.com/BZEA56owqg — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 5, 2022

La principal recomendación que entregó la UNGRD es la evacuación de Puerto Valdivia y las construcciones que se ubican hasta el kilómetro 12 de Tarazá. "Esa evacuación debe darse aunque tengamos un riesgo bajo de que falle algo en el proyecto”, explicó el funcionario.



Sin embargo, dejó en claro que su implementación les corresponde a las autoridades locales: “De acuerdo con una cifra inicial, serían algo así como cuatro mil familias, pero es un dato que se tiene que revisar permanentemente”, agregó Pava.

Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (der.) y Jorge Carrillo, gerente general de EPM. Foto: EPM

¿Qué dicen las comunidades aguas abajo?

En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde de Tarazá, Antioquia, Mario Sierra, señaló que en su municipio “ya hay pánico” por cuenta de los anuncios que se han dado en la última semana.



“Desde el jueves tengo personas en mi municipio que están buscando alojamiento en las partes altas. Ese día activamos el comité municipal de gestión del riesgo y empezamos a mirar cómo podemos enfrentar nosotros esta situación”, apuntó el mandatario.



Además, fue enfático en señalar que no se opone al proyecto y que, por el contrario, pide claridad sobre cómo se realizaría un simulacro o evacuación en su comunidad.

Según información de la administración municipal, en el corregimiento de Puerto Antioquia y la cabecera municipal de Tarazá (que están 71,1 y 76,2 kilómetros aguas abajo de Hidroituango, respectivamente) se tendrían que evacuar unas 17.000 personas, que corresponden al 40 por ciento del total de la población.



“Nosotros empezamos a llamar a los líderes para socializar con ellos el tema. Nos preocupa a dónde vamos a llevar a las personas en caso de evacuarlas y dónde están los recursos para eso, porque somos un municipio con grandes dificultades presupuestales”, agregó Sierra.



Yeison Ladeu, líder de Puerto Valdivia, manifestó que la comunidad pide garantías.

“En caso tal de que haya que tomar medidas preventivas, que se den en condiciones dignas y que se brinden todas las garantías a las personas para que puedan tener tranquilidad”

La postura de EPM

Trabajos en la casa de máquinas de Hidroituango. Foto: Cortesía EPM

Antes del PMU del sábado el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, señaló: “El proyecto no está en un nivel de riesgo mayor. Al contrario, todos los protocolos y las pruebas que hemos propuesto tienden a disminuir los riesgos”.



Y agregó que hoy el proyecto está controlado y estable. “No tiene ningún riesgo de colapso. Eso no existe en esta etapa del proyecto”, aclaró Carrillo.



EPM ha señalado en reiteradas ocasiones que la entrada en operación del proyecto disminuye el riesgo del mismo por la reducción en la cantidad de agua que pasa por el vertedero, que no fue diseñado para una operación permanente.



“Este proyecto solamente va a entrar cuando sea seguro y confiable. Entonces, como las pruebas nos dan señales y tenemos monitoreo constante, a la menor alerta suspendemos la entrada en operación. En ese escenario, la evacuación para nosotros es innecesaria”, puntualizó Carrillo



Según las fechas estipuladas, la primera turbina de Hidroituango se encendería este 15 de noviembre y la segunda 10 días después, el 25 de ese mismo mes. Sin embargo, EPM manifestó que debía realizar una serie de pruebas para confirmar la viabilidad del plazo.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Corresponsal EL TIEMPO Medellín

En Twitter: @sebascarvajal28