Lo que dejó la audiencia de la JEP sobre desaparecidos en Hidroituango

Finalizada la audiencia llevada a cabo por la Justicia Especial para La Paz (JEP) para indagar sobre restos de desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango, voceros de víctimas manifestaron estar optimistas y con esperanza en el proceso de esclarecimiento de la verdad.



Para los magistrados aún quedan incógnitas y desafíos en el proceso. Así lo manifestó Reinere de los Ángeles Jaramillo en la clausura, expresando además que lo que sigue “es la revisión de toda la información recibida previamente, la generada en la audiencia y la que llegará con posterioridad para lograr determinar que esos cuerpos de los desaparecidos no se van a perder y se van a poder buscar“.



🔎#Gráfico: Evolución de las desapariciones y masacres en la zona de influencia de Hidroituango.➡️https://t.co/HheBq0vH8e#VerdadParaLaPaz#AudienciaJEPHidroituango pic.twitter.com/Gm8kba1alK — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 9, 2019

Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos manifestó que esta fue una oportunidad de decirle al país lo que tienen para decir los muertos. Sin embargo, “nos quedan muchísimas preguntas. Nos vamos con esa incertidumbre de tener una Fiscalía fragmentada... no podemos entender así al Estado ni la institucionalidad desagregada en sí misma” aseguró.



“Nosotros como movimiento tenemos la esperanza con esta audiencia de que se esclarezca la verdad, de encontrar esos cuerpos que nosotros como pescadores y campesinos enterrábamos a orillas río Cauca”, expresó Cecilia Murillo. Las víctimas solo esperan Justicia, verdad y garantías de no repetición para ellas.



Para el magistrado Gustavo Salazar Salazar, “en términos generales se cumplió el objetivo de la audiencia que consistió entre otros en dar un lugar a las víctimas teniendo ellas la posibilidad de hablar, expresarse a su manera e interpelar”, asimismo, agregó que la posibilidad de la interlocución funcionó como un “mecanismo interesante en la medida en la que surge información que no conocíamos”.

La magistrada De los Ángeles comentó al respecto que efectivamente la audiencia posibilitó tener mucha más información con la que buscan poder identificar cuáles son esos posibles lugares que debemos proteger para tener una garantía”.



Además, precisó que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ya tiene un inventario de posibles lugares de inhumación y que ahora toca contrastarlo con los lugares de exhumación que presentó la Fiscalía en la audiencia.



Por ahora, tanto la Fiscalía, como EPM y la Gobernación de Antioquia quedan con varios compromisos, como el de hacer llegar información a la JEP con respecto a las cifras que se manejan de posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzosa y de “elevar los estándares de exigencia y de tratamiento de las víctimas, así como la determinación de los lugares de inhumación y las dinámicas políticas relacionadas con la desaparición forzada”, indicó el magistrado Salazar.



ISABELLA MORALES

Para EL TIEMPO