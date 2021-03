Lluvias siguen causando estragos en Medellín: van 300 incidentes

La temporada de lluvias ya ha dejado más de 300 incidentes en diferentes puntos de Medellín, según reportó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - Dagrd-.

Los principales fenómenos de riesgo originados por las fuertes lluvias que han caído en la capital antioqueña son deslizamientos, inundaciones y desplomes de árboles. Precisamente, en las últimas horas, organismos de gestión del riesgo de la ciudad han atendido cinco puntos críticos.



Entre ellos, el movimiento en masa en el barrio Rodeo Alto, en la calle 9A Sur con 82, en la unidad Atavanza. Allí se produjo el cierre de la vía ante el alto riesgo que representa el terreno.

#Alcaldía24Horas 11:20 p. m. Equipo Técnico del @dagrdmedellin y #BomberosMedellín atienden movimiento en masa en calle 9A sur con 82, barrio Rodeo Alto, comuna Belén. En el sitio permanece el personal monitoreando el talud, atentos a condiciones del terreno. #TemporadaDeLluvias pic.twitter.com/frmhBKNfjI — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) March 25, 2021

Otro de los sitios donde se presentó emergencia fue en la vía Las Palmas, kilómetro 1 ascendente, donde una socavación afectó el eje vial que permanece cerrado por precaución.



(Puede leer: Daño en vía Las Palmas en Medellín fue por construcción ilegal)



En la zona noroccidental de la ciudad un movimiento en masa afectó 44 viviendas que tuvieron recomendación de evacuación definitiva, con lo que resultaron damnificadas 110 personas, que conforman 32 familias.



De estas personas que residían en el barrio Olaya Herrera, 18 se auto albergaron y cuentan con acompañamiento y apoyo humanitario. Además, el Centro de Bienestar Animal La Perla realizó el rescate de dos gatos y cuatro perros.



En el barrio Santo Domingo, comuna Popular, otro movimiento en masa, en la carrera 31 con 107, afectó nueve viviendas que requirieron evacuación definitiva. De acuerdo con el Dagrd, en el sitio, el Equipo Técnico de la entidad monitorea el terreno ante inminente riesgo y fuertes precipitaciones.

En el kilómetro 3 de la vía Las Palmas, se presentó un deslizamiento. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Alethia Arango, directora del Dagrd, informó que estos 300 incidentes se han atendido en lo que va corrido del año, por el fenómeno de la Niña.



(Lea también: El pedido de Daniel Quintero para que la vacunación sea más eficiente)



"No bajemos la guardia y les recordamos reportar cualquier emergencia a través del 123, que en el equipo técnico del Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos están atentos para atenderlos", agregó Arango.

Recomendaciones para los ciudadanos

La entidad emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, debido a la fuerte temporada de lluvias.



- Esté atento al incremento del cauce de las quebradas, cuyo desbordamiento produce inundaciones en las viviendas y vías públicas.



- No arroje basura, ni otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas.



- Evite construir al borde de quebradas, sin respetar las áreas de inundación, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas.



-Realice mantenimiento a las rejillas del alcantarillado, dejándolas libres de desperdicios, para que los sistemas de desagüe no se taponen.



- Durante tormentas eléctricas, suspenda actividades a cielo abierto, si va conduciendo no atraviese zonas inundadas, reduzca velocidad y encienda luces.



- No manipule conexiones eléctricas durante tormentas o con las manos húmedas.



MEDELLÍN

Más noticias en Antioquia

- Estas son las restricciones en Medellín para Semana Santa



- En medio de fuerte lluvia, avión se ‘perdió’ en el cielo de Medellín



- Estas son las rutas alternas por cierre de Las Palmas, en Medellín