Advierten fuertes lluvias en Antioquia del 23 al 26 de agosto

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) informó que Antioquia tendrá fuertes precipitaciones del lunes 23 al jueves 26 de agosto.

Indicó la entidad que, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el paso de ondas tropicales incidirán en que durante esos días se presenten fuertes lluvias.



Lo anterior podría generar deslizamientos, crecientes súbitas y avenidas torrenciales principalmente en cuatro subregiones: Suroeste, Oriente, Valle de Aburrá y Bajo Cauca.



Ante esto, se hizo un llamado tanto a la comunidad como a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) de los 125 municipios de Antioquia "a estar alertas ante posibles eventos asociados a las fuertes lluvias que se esperan en el transcurso de esta semana".

La actualización del Cmgrd de Dabeiba reportó movimiento en masa que causó pérdida de banca incomunicando 1.480 familias y 30 más por colapso de puentes peatonales en zona rural. Además, fueron evacuadas 30 familias de forma preventiva por represamiento de quebrada Agua Linda. pic.twitter.com/CbqASa6H5m — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) August 19, 2021

Jaime Enrique Gómez Zapata, director general del Dagran, aclaró que Antioquia no atraviesa por la segunda temporada de lluvias, la cual se espera comience entre septiembre y octubre.



Sin embargo, ante este fenómeno atmosférico, es que ocurrirán las precipitaciones, por lo que el Dagran reiteró las siguientes recomendaciones:



- Alejarse de ríos o quebradas si hay un cambio en el cauce o sonidos fuertes, ya que se puede presentar una creciente súbita.



- Asegurar bien los techos, tejas y láminas de zinc.



- No acercarse a elementos que puedan actuar como pararrayos ni ubicarse en campos abiertos cuando haya tormentas eléctricas.



- Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano.



- No arrojar basuras, ya que esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.



