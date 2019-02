Así será el proceso para derribar el edificio Mónaco

Tanto en el edificio Mónaco como en sus alrededores, hay más movimiento del usual.



En el predio de 5.000 metros se ve la maquinaria amarilla y los trabajadores de la empresa Atila Demoliciones dejando todo listo para el derribamiento de la estructura, que perteneció al exnarcotraficante Pablo Escobar, maniobra que se llevará a cabo este viernes 22 de febrero a las 11 de la mañana.

Afuera de la reja blanca que cerca el predio, puñados de turistas llegan uno tras otro para tener un registro de las últimas horas que estará en pie la mítica edificación de ocho pisos, que por más de 30 años fue un símbolo de la opulencia del excapo del cartel de Medellín.



- “No veo la hora de que tumben ese adefesio a ver si por fin descansamos de estos ‘gringos’ que vienen a disfrutar con la tragedia ajena. Es que no respetan”, dice una de las vecinas, ya de edad, en tono fuerte para que los turistas la escuchen.



No lo hacen. El guía les explica, en inglés, la historia de la estructura mientras desde una tableta digital exhibe una foto de Escobar, no el de verdad, el interpretado en una de las ‘narconovelas’.

La empresa Atila trabaja en los últimos detalles para la implosión del edificio Mónaco. Se calcula que la nube de polvo no supere los 5 minutos en esparcirse. Evacuarán personas que estén en un radio de 100 metros a la redonda. pic.twitter.com/qVcsa48rJQ — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 20 de febrero de 2019

Será, probablemente, uno de sus últimos tours. En dos días, desde las 6 de la mañana, las calles aledañas al edificio Mónaco, ubicado en el barrio Santa María de los Ángeles, serán cerradas y se prohibirá el paso tanto para vehículos como para peatones.



El cierre total aplicará para las siguientes vías:



• Calle 16 sur entre carreras 43A y 46.

• Calle 15 sur entre carreras 43A y 46.

• Conexión entre calles 14 sur y 15 sur.

• Carrera 45 entre calles 17 sur y fin de vía al norte.

• Carrera 44 entre calles 17 sur y 15 sur

• Carrera 43A -ambas calzadas entre calles 12 sur y 17sur.

• Loma del Campestre entre carrera 43A y carrera 35 (aquí el cierre será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.)

Así lo dieron a conocer Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad de la ciudad, quienes enfatizaron en que la evacuación total será de 100 metros a la redonda del lugar del derribamiento.



Esto abarca un total de 638 unidades habitacionales y comerciales, entre las que están 7 edificios, 70 oficinas, 314 en el área de influencia de los anillos de seguridad y 252 que tienen actas de vecindad.



En cuanto a personas, son más de 1.500 las personas que deberán evacuar su vivienda o lugar de trabajo mientras cae el Mónaco, de las cuales hay 15 con movilidad reducida. Además, contabilizaron 148 mascotas (80 perros, 65 gatos, 2 aves y una tortuga).

La empresa Atila alista los preparativos para la demolición del edificio Mónaco, que se hará el 22 de febrero de 2019. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“A las 6 de la mañana comienza la evacuación e irá hasta las 8:30. Habrá personal de bomberos y de la empresa contratista verificando que no quede nadie”, indicó el director del Dagrd.



Luego, desde las 10 a.m. se hará el cierre del área circundante en un radio de 100 metros para evitar la movilización de vehículos y personas en dicho perímetro.



Añadió Zapata, que una vez las condiciones de seguridad estén dadas, se procederá con el proceso de demolición controlada, que tardará aproximadamente 3 segundos y generará una nube de polvo que se disipará en menos de 5 minutos.



De igual forma, al igual en los derribamientos previos que se han hecho en la ciudad, como Space o Bernavento, sonarán alarmas varias veces antes del evento, las primeras para alejar a la fauna cercana y luego para avisar sobre la implosión.

“Los riesgos son mínimos. En comparación, es un proceso más sencillo que el que se realizó en Bernavento, que era de 18 pisos, este es de 8 y tiene un lote lo suficientemente amplio para que el edificio caiga sobre su propio cimiento”, aclaró Zapata.



Sin embargo, los edificios cercanos contarán con la debida protección y cada unidad en la zona de influencia ya realizó su respectiva acta de vecindad en caso de que ocurra algún daño, pues Atila cuenta con las respectivas pólizas para estos procedimientos.



Una vez derribado el Mónaco, de todo darse como está previsto, entre 20 minutos y dos horas las personas podrían retornar a sus viviendas. Y a más tardar, al mediodía, la movilidad volverá a la normalidad.

