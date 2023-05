“Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros”.

Este fue el mensaje con el cual el equipo Divas Fútbol despidió a su jugadora Liss Hernández, quien falleció tras sufrir quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo.

Aunque el caso es materia de investigación, al parecer, la joven sufrió un accidente casero por una chimenea, la cual explotó. El hecho se registró hace dos semanas en un apartamento de Envigado, Antioquia. Desde ese momento se encontraba en el hospital San Vicente Fundación, donde falleció el pasado jueves.

La joven, además de modelo, tenía un emprendimiento llamado Huellas perfectas. En este negocio hacía réplicas en 3D de mascotas y bebés.

Liss Hernández, de 29 años, tenía un hijo de seis años. Sus amigas modelos la han recordado en redes sociales como una guerrera y un ejemplo por su dedicación en los proyectos en los cuales estaba.

“Que no te encuentres aquí ahora, no significa que estés en la presencia de todos los que en vida hoy te recuerdan. Se fue ese cuerpo visible que sudaba y dejaba lo mejor de sí en el terreno de juego, pero queda en el corazón y la mente ese recuerdo vivo de lo que fue ella en vida y eso la mantendrá siempre presente. No se fue para siempre, trascendió a una mejor vida donde nada duele y desde allá estará cuidando de cada uno de los que le dieron vida”, le escribió una de sus compañeras en Divas Fútbol.

En sus perfiles de redes sociales, Liss también recomendaba algunos trucos de belleza y promocionaba negocios en Medellín.

La joven era apasionada por el fútbol y también era seguidora del Atlético Nacional. De hecho, colaboraba con el programa ‘Escuadrón verdolaga’.

Justamente, ese espacio la recordó: “Tu energía, sentir y presencia estará en cada momento de nosotros; en cada transmisión, partido, cabina o evento te llevaremos eternamente”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIA

