Lío jurídico mantiene frenada reparación en la biblioteca La Ladera

Los habitantes de la comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín se preguntan cuándo podrán volver a disfrutar la terraza del Parque Biblioteca León de Greiff o La Ladera, cuyo deterioro es cada vez más evidente.

Madera carcomida por el tiempo, el sol y la lluvia luce despegada del suelo y deja a la vista clavos y tornillos sueltos que representan un riesgo para las personas. Por ello, la alcaldía instaló señales de peligro y prohibió el ingreso. Sin embargo, algunos hacen caso omiso y frecuentan el sitio, que hoy es foco del consumo de drogas y alcohol e, incluso, se constituye como plaza de vicio.



En el suelo deteriorado se ven botellas, cajetillas de cigarrillos y otro tipo de basuras que le dan un tinte de abandono al sitio. Las autoridades confirmaron que integrantes de combos merodean constantemente el lugar, luego de que la comunidad perdiera la apropiación de ese espacio.

Para garantizar la seguridad de las personas, se prohibió el ingreso a la terraza. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Pese a los problemas que saltan a la vista, el proceso no ha sido fácil y aún no tiene una fecha exacta de solución. Un lío judicial entre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la firma Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. AIA tiene en veremos la reparación de la terraza o deck, que lleva ya varios años con daños que no permiten que el espacio sea usado por la comunidad.



Según información de la EDU, el contrato se suscribió en 2006 y finalizó en 2007. Sin embargo, tras la entrega del deck, “se advirtieron problemas de humedad y deterioro del piso de madera”.



Por ello, en 2012, la EDU declaró, por medio de una resolución, el siniestro de estabilidad consistente en los procesos constructivos y deficientes de la obra por un valor de 429 millones de pesos. Esta decisión fue demandada por la firma AIA.

El Parque Biblioteca León de Greiff fue entregado a la comunidad en 2007. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Hoy, tras varios años, el proceso está, por orden de un Juez de conocimiento, en manos de la Superintendencia de Sociedades, que debe pronunciarse al respecto. Esto, porque la firma está en reorganización empresarial. Esta situación no permite desarrollar todavía obras de reparación en el lugar.

Al respecto, Daniel Zapata, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la secretaría de Cultura, indicó que están a punto de cerrar una conciliación entre la EDU y AIA para intervenir el espacio. Dijo también que tiene la esperanza de que el próximo año se puedan iniciar las obras, que tendrán un costo de unos 400 millones de pesos.



“Nosotros entendemos el desespero de la comunidad por la situación del deck, que ve que el tema sigue ahí y no avanza. Pero hay un proceso jurídico que tiene reglas que como alcaldía no podemos saltarnos”, expresó el funcionario, quien añadió que aunque hacen constantes reuniones con los residentes de la zona para informarles sobre los avances de la situación, estos han perdido un poco de confianza al respecto.



Los daños que tiene la terraza obligaron a los administradores de La Ladera a suspender actividades al aire libre, como ‘Noches de poesía’, ‘Lunadas’ y proyecciones de cine, por lo cual han tenido que buscar otros espacios dentro de la biblioteca para realizarlos.

El interior se afectó

Sin embargo, en los demás escenarios del Parque Biblioteca han hecho todo lo posible por mantener la prestación de los servicios para la comunidad, con fuerte énfasis en población infantil y con discapacidad, que es el principal público del sitio, según explicó Zapata. Pero las fallas lograron penetrar a otros lugares.



Aunque el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) indicó que la estructura de la biblioteca no está en peligro, el deterioro del deck causó estragos.

Con la salida de la ludoteca, los niños se quedaron sin uno de los espacios preferidos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Espacios que quedan debajo de la terraza también han sufrido. Algunas colecciones de libros tuvieron que ser movidas y constantemente hay que ubicar baldes en el suelo para que reciban las goteras en tiempos de lluvia. Lo mismo sucede en el auditorio y en uno que otro salón.



Personal de mantenimiento debe cumplir con frecuencia tareas para mitigar estos efectos, que se presentarán una y otra vez hasta que se solucione de fondo el problema. En un sector de la biblioteca fue retirado el drywall del techo porque se estaba desprendiendo y para hacer más fácil el hallazgo de las humedades. Hoy, luce con tuberías a la vista.

El lugar más afectado fue la ludoteca, la cual ya no funciona en el parque. El Inder, encargado de operarla, se la llevó a otro sitio que aunque queda en una zona cercana no beneficia a la misma comunidad. Los niños se quedaron sin uno de los espacios más importantes, pues no tenían las condiciones para estar allí.



En mantenimientos menores, principalmente por causa de los daños que el deck ocasiona adentro, se han invertido este año unos 45 millones de pesos. El año pasado fueron 65 millones en total.



Algunos habitantes de la zona centro oriental de la ciudad, beneficiados con el parque biblioteca, expresan su deseo de que el espacio esté en las condiciones óptimas que tenía cuando fue entregado en el 2007.

Constantemente deben ubicar baldes ante las goteras que caen en tiempos de lluvias. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por el momento, indicó el subsecretario, se mantienen los acercamientos entre la EDU y AIA para que se pueda poner punto final a esta problemática. Entre las conversaciones, las partes concordaron en que la mejor opción es no usar de nuevo madera, sino un material duro pero habitable y que tenga una adecuada impermeabilización.



Así, se espera seguir recibiendo a todas las personas que disfrutan los espacios internos y darles la posibilidad de que vuelvan a apropiarse de la terraza, de modo que se pueda combatir más fácil la inseguridad que llegó al lugar.

Cada día, 1.000 personas van a la biblioteca

El Parque Biblioteca La Ladera recibe en promedio 1.000 visitantes diarios. En el primer semestre de 2018 contaron 127.000 personas que usaron los espacios del lugar y que participaron en las distintas actividades.



Solo en esta biblioteca se invirtieron 387 millones de pesos en 2016, 420 millones en 2017 y 195 millones en el primer semestre de 2018.



De acuerdo con el subsecretario Daniel Zapata, esta es la segunda biblioteca que presenta daños en la infraestructura, además del Parque Biblioteca España. Las demás están en buenas condiciones estructurales. Para el mantenimiento de todo el sistema de bibliotecas de la ciudad invirtieron 550 millones de pesos entre enero y junio de este año. Se proyecta que a diciembre la inversión será de 1.100 millones.



Asimismo, para el funcionamiento completo del mismo se destinaron 17.000 millones de pesos para 2018.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín