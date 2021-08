Lío entre Gobernación y EPM por Hidroituango irá a tribunal de arbitramento

Al no llegar a un acuerdo en la propuesta de la Gobernación de Antioquia de ceder su participación accionaria (52,88%) a EPM en la Sociedad Hidroeléctrica Ituango a cambio de una participación equivalente en EPM, ambas partes seguirán con su litigio por incumplimientos en Hidroituango.



El Gobernador (e) de Antioquia Luis Fernando Suárez, contó que recibió formalmente la respuesta por parte de EPM, en la que le indica que si bien le interesa adquirir la mayoría accionaria de la Sociedad, no vio posible la forma de pago presentada y propuso el pago a través de recursos ordinarios, algo que la Gobernación no acepta.

"Avanzaremos en la activación del Tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín el próximo 5 de agosto. La primera de las demandas arbitrales fue presentada el pasado 16 de octubre de 2020, la segunda en febrero de 2021, las cuales hemos suspendido de común acuerdo con EPM, buscando un arreglo directo", contó Suárez.



De acuerdo con el mandatario departamental, tras nueve meses de sesiones de trabajo no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que será este Tribunal de Arbitramiento al que le corresponderá determinar las remuneraciones a que tiene derecho la Sociedad Hidroituango.



(También lea: EPM habla del presunto embargo a sus cuentas por causa de la PTAR de Bello)

Aplazar nuevamente el Tribunal de arbitramento conlleva a asumir un riesgo crítico FACEBOOK

TWITTER

Dichos incumplimientos, tienen que ver con los hitos 7, 8 y 9 establecidos en el contrato BOOMT (por sus siglas en inglés de Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir).



Los hitos en mención son: el cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse, lo cual debía ocurrir a más tardar el 1 de julio de 2018; la entrada en Operación Comercial de la Unidad 4 lo cual debía ocurrir a más tardar el 28 de noviembre de 2018; y la entrada en Operación Comercial de la Unidad 1 lo cual debía ocurrir a más tardar el 28 de agosto de 2019.



(Le puede interesar: Una mujer trans presenta las noticias en Telemedellín)



"Aplazar nuevamente el Tribunal de arbitramento conlleva a asumir un riesgo crítico relacionado con no encontrar una solución de fondo a este litigio antes de finalizar nuestro gobierno", puntualizó Suárez.



MEDELLÍN